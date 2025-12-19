我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古志銘及法警見狀後上前制止，其兒子連忙對媒體道歉「不好意思！」。（圖／翻攝畫面）

有「鮑魚大亨」的鍾文智涉違法炒作TDR獲利4.4億，於3月12日遭最高法院判刑30年5月徒刑，卻爆出在防逃機制啟動前便已棄保潛逃。更誇張的是，鍾智文明明人未到派出所報到，但仍有多筆簽到紀錄，原來早已買通多名員警暗中協助偽造，以此爭取時間落跑。昨（18日）調查局約談涉案一共18名警官，經台北地檢署漏夜偵訊後，其中，福德所副所長古志銘以30萬元交保，其陪同前來的兒子竟不滿媒體拍攝，和現場記者發生衝突。台北地檢署昨（18日）漏夜偵訊涉案員警，其中，福德派出所前副所長李俊良因帳戶有高達710萬不明金流，涉圖利、財產來源不明、偽造文書等罪嫌聲押禁見。至於古志銘、梁思強則涉圖利罪以30萬元交保。怎料，在古志銘交保準備離開後，其兒子因不滿在外等候的媒體拍攝，竟出手打掉記者的攝影器材，因而爆發拉扯。古志銘見狀後上前制止，現場法警也迅速將兩人拉開，場面相當火爆。而古志銘兒子在情緒緩和後，不斷向媒體道歉，最終在其他親友的陪同下離開。但這起事件造成攝影器材毀損情形，該名記者已向中正一分局報案處理，至醫院驗傷後再到派出所製作筆錄，並對古志銘兒子提告妨害自由及毀損罪。全案起源於，鍾文智因涉違法炒作TDR於被起訴時以5000萬元交保，限制出境、出海、住居，且每天都必須至轄區信義分局福德派出所報到。直至去（2024年）鍾文智科界監控期限屆滿，法院認為其派出所報到狀況正常，諭知加保2000萬後未延長科技監控。鍾文智便透過友人認識時任福德派出所副所長李俊良，再藉由其認識古志銘、梁思強等人，協助偽造簽到紀錄，全案依偽造文書罪、貪污治罪條例偵辦。