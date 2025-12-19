我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南河內有許多值得探索的景點。（圖／取自Pixabay）

越南首都河內和泰國清邁在東南亞觀光業中殺出一條血路，近期英國旅遊雜誌《Time Out》最新公布全球旅遊性價比最高城市排名，河內名列第六，被評為對觀光客而言「性價比最高」的城市之一。該榜單顯示，河內的排名僅次於哥倫比亞的麥德林、波哥大，中國北京、美國紐奧良，以及義大利那不勒斯，顯示其在食衣住行與娛樂開銷方面，具有高度競爭力。根據《Time Out》報導，此次調查訪問來自全球超過100座城市、共1 萬 8,000 多名受訪者，請他們針對日常旅遊活動的價格感受進行評分，包括外出用餐、看電影、喝咖啡、參觀藝術展覽、觀賞戲劇或喜劇演出、欣賞現場音樂、酒吧消費及夜生活支出等。調查結果以受訪者回答「便宜或免費」以及「可負擔」的比例進行統計分析，進而計算出全球最便宜與最昂貴的旅遊城市排行榜，河內在多項生活消費項目中表現突出。今年1月，一名數位遊牧族 Matt 也分享親身經驗，指出河內是亞洲最適合長期停留、又不易造成財務壓力的城市之一。他表示，精打細算的旅客每日約花費 60 萬越盾（約 22.7 美元），即可涵蓋乾淨的背包客住宿、三餐街頭小吃，以及步行或大眾運輸的交通需求。在亞洲地區的排名中，泰國清邁位居第七、印尼雅加達排名第十；相較之下，韓國首爾被評為全球最昂貴的旅遊城市，土耳其伊斯坦堡緊隨其後，物價形成強烈對比，也凸顯河內在國際旅遊市場中的高性價比優勢。