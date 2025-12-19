我是廣告 請繼續往下閱讀

裴琳年紀小小就出道 酒駕、吸毒自毀前程

做過直銷、現賣雞蛋糕 因昔日拍戲舊疾暴瘦剩36公斤

▲裴琳日處奔波賣雞蛋糕之後，現在已有東區的固定據點做生意。（圖／裴琳的虎咬咬）

41歲的裴琳近期因斜槓賣雞蛋糕、又因手術後暴瘦到只剩36公斤，日薪最低只剩700元，再度受到外界關注。她本名蔡裴琳，15歲就以女團「Kiss」出道，憑著甜美外型迅速打開知名度，2001年演出《吐司男之吻》跨足戲劇圈，之後活躍於《戲說台灣》、《一家團圓》等多部八點檔，是不少觀眾記憶中「很早就紅過」的女星，但後來因為酒駕、吸毒而走下坡，一生也非常的八點檔。裴琳15歲就以女團身分出道，甜美外型很快被看見，隨後跨足戲劇圈，2001年演出《吐司男之吻》打開知名度，但是演藝生涯並非一路順遂，2005年她開車撞上計程車，酒測值達0.49mg/L，當時一度由男友李紹祥（邵翔）頂罪，之後才坦承自己是駕駛人，形象大受打擊；2007年又因吸食大麻被捕，事業陷入低潮。雖然她後來戒毒成功，但2011年再度因酒後駕車追撞公車，酒測值高達1.16mg/L，二度爆出酒駕事件，形象再度重挫，也逐漸淡出演藝圈。離開螢光幕後，裴琳沒有完全停下腳步，曾在2019年嘗試直銷工作，坦言只是想在沒有戲拍的時候多一份收入，畢竟很早就進入演藝圈，除了當藝人，也不知道還能做什麼工作，因此把直銷當成兼差選項，而非唯一出路。今年裴琳再次選擇轉換跑道，從4月開始在社群向粉絲徵求意見，8月正式開設雞蛋糕品牌「裴琳的虎咬咬」，原味雞蛋糕甚至以她的代表作《吐司男之吻》命名。為了賣雞蛋糕，她投入不小成本，光是2台機器就花了8萬多元，還得額外添購發電機，實際開賣後，收入也相當兩極，有時4小時能賣到5000元，也曾遇過一整天只進帳700元的狀況，目前仍在慢慢打平成本、努力回本中。然而創業之路並不輕鬆，裴琳長年拍戲留下不少舊傷，右側髖關節反覆疼痛，檢查後發現骨裂，緊急動刀並植入3根骨釘，術後需持續復健才能擺脫助行器行走，也因為身體狀況與勞累，體重一路下滑至36公斤，讓不少粉絲相當擔心她的健康。所幸在最辛苦的時候，也有人出手相挺，她接下來預計在台北東區固定擺攤，地點由資深製作人汪冠瑋投資協助，希望能讓她有一個穩定的營業據點，不必再四處奔波。