我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨與國民黨聯合舉行記者會，民眾黨總召黃國昌宣布要提案彈劾賴清德總統。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.19）

▲民眾黨與國民黨聯合舉行記者會，國民黨總召傅崐萁簽署提案彈劾賴清德總統。（圖／記者嚴俊強攝，2025.12.19）

由於行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修法，立法院司法及法制委員會昨日表決通過臨時提案移請監察院彈劾。不僅如此，民眾黨與國民黨今（19）日也宣布合作，將在立法院會提案彈劾總統賴清德，依立法院職權行使法，屆時賴清德必須列席說明。國民黨與民眾黨立委今日在立院議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，國民黨立院黨黨團總召傅崐萁表示，到了21世紀，一個民主澎湃的世紀裡面，卻在中華民國由人民選出的一位少數的總統，卻在這個禮拜，114年的12月宣布獨裁，宣布改變國家國家的體制，宣布賴清德清德宗元年正式登基為中華民國的皇帝，廢掉了由全國人民百分之百民意選出來的國會，竟然國會通過的法律案能夠不來執行。傅崐萁說，由賴清德的大祕書卓榮泰院長來執行國會通過的法律案，不副、署不公告、不執行的這樣的一個毀憲亂政、毀壞民主踐踏台灣人民的行為。賴清德已經稱帝，賴清德已經完全不在乎全國的民意，就是要毀掉台灣的民主，讓他能夠咨意妄為，國會已經沒有辦法來監督這個怪獸的總統，而且清德宗已經正式來成立，有比過去的曹錕，有比過去的袁世凱更為的惡質，在國會通過的法律，它可以不來執行。黃國昌表示，國民黨與民眾黨要對現任的總統賴清德、依照憲法的規定，正式啟動彈劾程序。今天這一場彈劾的行動不是黨派之分，不是顏色之別，而是在捍衛非常多流血流汗的民主前輩所爭取到的民主憲政，所爭取到的法治國原則，依照中華民國憲法72條的規定立法院三讀通過的法律，行政院院長即使提起覆議，在覆議被否決，國會維持原決議，10天內總統收到立法院的咨文，必須要在10天內公佈法律。黃國昌說，在中華民國憲政史上，從過去到現在，從來沒有一位總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，如果總統可以藉由不公佈法律，使得國會三讀通過的法律形同具文，我們的民主憲政自此崩壞，這個國家不允許任何人以安定國家之名，更不允許總統自許為大法官踐踏國會三讀通過的法律，台灣的民主憲政從過去到現在，從來沒有過，也絕對不應該有過把行政立法、司法、三、全集於一人的身上，這是帝制不是民主憲政。黃國昌說，「我要呼籲全體的國民，今天我們之所以真愛台灣這塊土地，我們之所以想要捍衛我們在這塊土地上面呼吸著民主自由空氣的權利是因為我們知道，不管你今天支持哪一個政黨，不管你把你的選票投給哪一位總統候選人，民主憲政應該是我們共同的語言」，即使你今天支持賴清德，也懇求你靜下心來，冷靜想一想，如果今天換了一位總統，你會不會認同這位總統、未來的總統有樣學樣跟賴清德一樣，可以透過拒絕公布法律來達到癱瘓國會立法的目的，全世界有哪一個民主國家賦予了總統這樣的權力，當總統行使這樣的權利的時候，它不僅僅跨越了憲政民主的紅線，他已經帶頭拆毀了全體人民所應該共同捍衛的民主憲政。黃國昌表示，接下來會正式的提案彈劾賴清德總統，依照立法院職權行使法的規定，立刻啟動全院委員會的審查程序，希望在全院委員會審查程序當中，被彈劾人賴清德總統到全院委員會來列席說明，清楚的跟國會說明，也跟台灣人民說明，中華民國憲法什麼時候賦予他這樣的權力，誰允許他毀憲，誰允許他他如此的專斷、如此的專制，把台灣帶向獨裁之路。從過去到現在，古今中外已經看過太多的例子，以捍衛國家安全當作民意，毀壞國會體制，進一步走向獨裁之路。黃國昌說，台灣不應該也絕對不能再犯下相同的錯誤，為了讓全國人民可以更清楚、清楚的知道，為什麼超過二分之一全體立法委員發動這個彈劾的程序，他們也會正式的在全院委員會提案到全國各個縣市舉辦公聽會，藉由到各個縣市、每1個縣市至少舉辦1場公聽會，向每一個地方的選民報告，為什麼立法院三讀通過的《財政收支劃分法》應該要要撥給地方政府做建設，照顧人民的財源，現在被賴清德一個人所剝奪了，如此，違反憲法跨越憲政紅線，毀壞民主憲政的總統在這1個自由、民主的國家當中，不應該有容身之處。黃國昌表示，今天他們以最沉重的心情站在國會前面，跟全體國人報告，負責任的把今天手上所要簽署的彈劾文的全文，以大字報的方式在議場前面公布，「因為我們要阻止賴清德變成袁世凱，中華民國憲政史上曾經發生過的錯誤，絕對不容許在台灣這個自由的土地上面重演。」