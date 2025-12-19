我是廣告 請繼續往下閱讀

和泰車（2207）昨（18）日因有重大訊息待宣布，當日暫停交易一日，暫停交易原因昨日傍晚6點揭曉，和泰車宣布斥資新台幣約100億元，入駐日本市場，並一舉吃下日本汽車商日野汽車旗下5家子公司8成股權，而該案為和泰車史上最大海外投資案。和泰車18日也正式宣布，於董事會決議，啟動海外布局，將分2階段投資日本商用車事業，總計共新台幣100億元。和泰車指出，第一階段以日幣270.26億元（約新台幣54.8億元），向日野株式會社與其子公司，取得南關東日野、北海道日野、東北海道日野、宮城日野與福島日野自動車株式會社的80%股份，並將於 2026年4月1日交割。同時授權董事長在日圓223億元額度內（約新台幣45.2億元），展開南關東日野株式會社部分營業據點的不動產購置商談。和泰車同時指出，日野汽車旗下5家經銷商目前在日本共有53個販賣據點，員工總數超過3000人，銷售量約占日野汽車在日本的三成，這也是和泰車首次將營運版圖拓展至日本。至於資金部分，和泰車指出，100億元以自有資金為主，搭配一部分的融資操作。人事部分，和泰車表示，由現行了解商用車體系的和泰車主管進駐日本，新管理公司社長由現行和泰車關係企業長源汽車商用車主管擔任，快速將台灣經營經驗與功能移轉進駐。