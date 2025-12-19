我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院日前審議外送專法，外送員社群上掀起一波反彈聲浪，有外送員直接在 UberEats/FoodPanda外送員薪情分享及問題討論區(台灣TAIWAN) PO 出自己近兩週的收入明細，怒批一旦新法上路，薪水恐從原本的每月 7 萬多元，砍到剩下不到 3 萬，比砍一半還慘，痛斥「這不是保障，是削弱生計」。一名外送員在貼文中指出，目前靠高時段跑單，時薪快 400 元，若拼一點每月收入上看 7 萬元以上，但依照專法提出的最低時薪 245 元，外送平台一定會限縮服務時段，未來每月收入不到 3 萬，等於「薪水直接少 60％」。外界常以為外送只是「騎車送東西」，但實際上外送員要靠經驗與效率，包括路線規劃、時間管理、避開塞車時段、接單策略都是技巧，並非每個人都能跑出高時薪，外送員更直言，平台不太可能自行吸收成本，實務上「多出來的成本只會轉嫁給消費者與店家」，訂單量下降後，外送員連原本能接的單也會變少，形同「雙重打擊」。貼文曝光後，引發不少外送員共鳴，不少人留言表示：「我不支持專法，專法應該是要讓外送員錢拿得比以前多，我以前賺得到300，為什麼我要變成245」、「憑什麼我們的錢要分給兼職 不會跑就不要跑」、「講白平台成本變高，那些邊疆地區根本做功德，絕對會關區啦」。也有人擔心，專法雖以保障為名，但平台調整派單規則後，外送員恐不易再靠高單量提高收入，取而代之的是更嚴格的派單控管與時段限制。「看似保障，實際卻是把高收入的可能性整個壓下去。」