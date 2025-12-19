我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞內閣原則上同意查禁電子煙，雖然實際上路時間從原先規劃的明年上半年，延後至下半年，但衛生部多次強調方向已經確立，差別只在執行時程。隨著電子煙與毒品、青少年健康與精神疾病問題連動加劇，中央與地方政府近年逐步收緊管制，如今全面禁令被視為「遲早要走到的那一步」。馬來西亞衛生部長祖基菲里日前在柔佛州新山表示，相關內閣備忘錄已進入最後定稿，但因行政流程關係，預計明年初才能正式提呈內閣討論，導致禁令時程順延。他直言，政府已鎖定在明年年中至年底之間實施全面禁電子煙，政策不會再轉彎，「現在討論的不是要不要禁，而是什麼時候禁」。衛生部近年發現，多起精神疾病與急性健康事件與電子煙使用有關，部分電子煙油甚至被驗出混入合成大麻等違禁物質，讓電子煙成為毒品進入校園與年輕族群的「灰色通道」。醫療單位與公共衛生專家警告，電子煙不僅無法有效協助戒菸，反而可能成為新的成癮來源，並加重心理健康與社會問題。馬來西亞早在2015年便開始立法管制電子煙，當年政府將尼古丁列為C級毒藥，規定含尼古丁的電子煙油只能由合法藥劑行與藥劑師販售，但並未全面禁止。這套「納管不禁」的模式，原本希望在公共健康與產業發展之間取得平衡，但隨著非法產品氾濫、執法難度升高，加上青少年使用率攀升，政策逐漸失去支撐。中央政府近年也成立電子煙與煙品專家委員會，全面檢視法律架構、產業影響、政府稅收與執照制度，並與財政部、國內貿易與生活費部、投資貿易與工業部及總檢察署協調，為全面禁令鋪路。祖基菲里今年9月曾透露，衛生部原計畫在明年上半年全面查禁電子煙，如今雖延後半年，但被解讀為行政程序調整，而非政策退縮。馬來西亞全國已有七個州收緊甚至全面禁止電子煙，其中吉蘭丹與柔佛自2016年起停止發放新銷售執照，實質上已全面禁售；登嘉樓、玻璃市、吉打與彭亨則自今年8月起停止發放或更新電子煙銷售許可；霹靂州也宣布將於明年元旦起停發相關執照。這些州級措施，被視為中央全面禁令的「政策試水溫」。從立法納管到全面封殺，馬來西亞電子煙政策的轉向，反映政府對公共健康與社會風險的容忍度已大幅下降。隨著內閣最終拍板在即，電子煙在馬來西亞的合法空間正快速縮小，這場從「管制」走向「禁絕」的政策轉折，也將成為東南亞各國觀察電子煙治理的重要案例。