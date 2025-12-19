我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部地質調查及礦業管理中心今(19)日表示，今年修正2021年活動斷層分布圖，不論第一類與第二類活動斷層皆是距今約十萬年以來曾活動過，未來可能再度活動的斷層，均有存在一定危險性，避免民眾遭誤導，不再區分第一類與第二類活動斷層。據「災害防救法」第22條與「風災震災火災爆炸火山災害潛勢資料公開辦法」第4條，地礦中心依法公開活動斷層分布圖。而為避免相關目的事業主管機關或國民低估第二類活動斷層的風險，或因文字解讀誤會而誤用，因此不再區分第一類與第二類活動斷層，台灣活動斷層分布圖已不再分類。針對監察院指正的內容，本部地礦中心未來檢討更新活動斷層分布圖，將發函至相關部會、縣市政府與技師公會等，加強說明活動斷層分布圖的使用與資料限制。主動強化與地方政府、學術研究機構、專業團體之溝通，透過意見交流與資訊共享，凝聚共識，落實監察院之建議，提升國家韌性。