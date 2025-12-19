我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅男出拳毆打王男後將蘇女推倒在地，警方出動10多名警力並噴灑辣椒水才將羅男壓制。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區昨（18日）凌晨發生一起衝突事件，一名30歲擔任健身教練的羅姓男子，當時行經信義區松壽路附近時，恰巧撞見正準備去和友人續攤唱歌的蘇姓女學員。而蘇女身邊另有一名王姓男子陪同，兩人交談甚歡激起羅男醋意，上前毆打王男後並將勸架的蘇女推倒在地。警方獲報到場後，由於羅男情緒激動，一共出動10多名警力才將其壓制，全案詢後依傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。據了解，這名羅姓男子對蘇姓女子一直抱有好感，昨（18日）凌晨3時許行經台北市信義區松壽路11號前，發現蘇女和王男同行，因而產身醋意，上前對王男揮拳攻擊。王男緊急向鄰近員警求助，蘇女上前勸架遭到羅男推倒在地。警方到場時見羅男情緒激動且持續有暴力行為，遂於3時12分依法管束並帶返派出所，後於5時11分解除管束。