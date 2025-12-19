我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統李在明近日提出一項自己在2022年參選時曾提出的政見，在一場工作報告會議上主張遺傳性禿頭藥物應納入國家健康保險補助，李在明認為，禿頭過去被視為美容問題，但現在已是攸關生存的問題。根據韓聯社與東亞日報等韓國媒體報導，李在明16日在世宗市舉行的保健福祉工作報告會議上表示，過去總將掉髮視為美容問題，但現在似乎將其當作攸關生死的生存問題來看待。當場問及保健福祉部長鄭銀敬是否可以研究列入健保相關費用需要多少？若財政負擔過重，是否可採取限制次數或總額等方式。鄭銀敬回應，遺傳性禿頭問題，與醫學治療關聯性較弱，因此未納入健康保險補助範圍；李在明對於這樣的答案似乎不太滿意，甚至認為禿頭應該也要算是遺傳疾病的一部分，「不能因為禿頭就不給報」，同時指出他所理解的是，若被指定為健保藥品，藥價就會下降李在明表示，之所以會提出這一問題，現在年輕民眾的不滿情緒湧現，年輕人產生了我也繳納健保費，卻享受不到任何福利，明明迫切需要，為什麽不給予支持的被剝奪感，這種情緒正在加劇。韓媒中央日報指出，根據統計，韓國掉髮人口達1000萬人。2020年醫療保險適用患者約23萬人，診療費約387億韓元，其中圓形禿占73%。對雄性禿等一般性掉髮治療，韓國目前不適用健康保險。掉髮治療藥物價格約3個月療程約14萬至16萬韓元；植髮則按大約2000根頭髮計費，費用在300萬至500萬韓元左右。事實上，李在明在2022年大選期間就曾提議將落髮治療納入國民健保，他當時就稱有將近1000萬人受掉髮所苦，但由於治療費用高昂，許多人從海外訂購藥物，甚至拍攝相關廣告強調自己是「你的頭髮」的最佳代言人。