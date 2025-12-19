全家春節禮盒來了！自12月24日起全台門市開賣，一口氣集結超過200款品項，搭配門市三重優惠，可享有85折加上滿額折百優惠，眾多可愛IP化身存錢筒、置物收納盒，甚至還有扭蛋機，更有多款日本進口話題伴手禮，像是吉伊卡哇提袋、蠟筆小新扭蛋機，不可錯過的還有獨家PABLO奶油白巧酥餅禮盒，化身一口即享的奶油白巧酥，濃郁奶香，搭配PABLO 的生乳白巧風味薄片，起司控一定不能錯過。7-11則是跨界合作韓國美食家白種元，韓國直輸美味配方打造14道獨家創意韓味。
全家12月24日開賣禮盒，門市也推出三重優惠：
第一重：2026年3月3日前，消費者凡購買指定禮盒商品，可享任選兩件9折、任四件85折優惠，使用指定電子支付則可享任選兩件88折。
第二重：消費者出示會員條碼或報會員手機號碼並於2026年1月20日前購買指定禮盒，任兩件即送100元購物金（單筆滿300元可使用）
第三重：早鳥優惠不容錯過，2026年1月20日前凡購買指定15款精選禮盒，單件現省100元。
🟡全家特色禮盒推薦
全家獨家販售的「吉伊卡哇棉花糖禮盒」，大頭造型提袋讓你將吉伊卡哇隨身攜帶，可愛又吸睛。深受大人小孩喜愛的湯姆貓與傑利鼠推出「64oz 造型趣味儲物桶」及「造型滑板車」同樣值得珍藏。酷愛趣味小物的消費者也可選擇「卡滋蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」（399元），內含三種口味爆米花，還能扭出小新限定神秘小物。
海賊王粉絲必收藏「娜美造型存錢筒」（990元）及「魯夫拍拍燈」（990元），存錢筒高達30公分，經典造型立體呈現，細緻塗裝還原動畫角色；而輕拍即可簡單操作的魯夫造型拍拍燈，柔和光線適合夜間使用。
精緻送禮更別錯過嵜本SAKImoto 系列的「SAKI 高級夾心手工蛋捲禮盒」，以酥脆蛋捲包覆濃厚奶香夾心，甜而不膩，口感細緻優雅；「SAKI 穀乃菓－醬燒海苔堅果」則結合日式堅果與香氣十足的醬燒海苔，鹹甜交織，絕對是零食控必收的特色組合。喜愛濃郁風味甜品的別錯過日本知名現烤半熟起司塔專賣店PABLO的「奶油白巧酥餅禮盒（生乳風味）」，以經典起司塔的可愛輪廓為靈感，化身一口即享的奶油白巧酥。
◾元本山三眼怪造型味付海苔罐，售價439元
◾卡滋蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機，售價399元
◾史迪奇爆米花禮盒，售價520元
◾迪士尼熊抱哥存錢筒公仔（內附棉花糖），售價499元
◾海賊王娜美造型存錢筒（內附福義軒紅麴薄餅），售價990元
◾海賊王魯夫拍拍燈（內附福漢堡QQ糖），售價990元
◾湯姆貓與傑利鼠 造型滑板車（內附焦糖爆米花25g*1包），售價699元
◾湯姆貓與傑利鼠 64oz造型趣味儲物桶（內附起司爆米花22g*1包），售價599元
◾史努比紙鈔存錢筒，售價899元
◾史努比白板存錢筒，售價990元
◾史迪奇-星際糖果扭蛋機，售價999元
◾Carebears造型糖果桶，售價699元
◾TsumTsum植絨造型桶，售價699元
◾卡娜赫拉的小動物元寶軟糖 存錢筒禮盒，售價890元
◾吉伊卡哇棉花糖禮盒，售價499元
◾褲褲兔- 歡樂派對禮盒，售價349元
◾褲褲兔- 午茶時光法蘭酥禮盒，售價279元
◾Let's Café綜合夾心薄餅禮盒，售價499元
◾Let's Café海鹽奶油曲奇禮盒，售價499元
◾Let's Café鐵觀音曲奇禮盒，售價499元
◾Let's Café手作鮮乳蛋捲禮盒，售價499元
◾Let's Café花生濃餡蛋捲禮盒，售價499元
🟡7-11攜手韓國美食家白種元！打造14道獨家創意韓味
7-11攜手《黑白大廚》評審白種元攜手合作，嚴選韓國直輸醬料，融合白種元監製的美味配方，推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食。新品首推「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」低溫蒸烤保留漢堡排肉汁與香氣，再結合韓式辣醬、鮮奶油與起司特調粉紅醬、最後撒上摩佐起司。
「辣牛肉甜奶油義大利麵」以韓式辣醬醃製牛後腿肉後炙烤，麵條吸附特調的韓式酸辣白醬，將義大利麵注入韓風；「韓式鐵板風味厚吐司」有份量的厚土司夾上蔬菜烤蛋、火腿、起司與蔬菜；「韓式辣起司年糕熱壓吐司」絕對是讓起司控著迷的澱粉炸彈！飲料部分韓國時下流行喝法的韓系飲品「橙香葡萄柚紅茶」。
不僅如此，還有新品「辣醬烤豬肉便當」以秘製韓式辣醬醃烤豬肉，搭配韓式泡菜、雜菜冬粉、白飯與黃金太陽蛋。而備受學生族喜愛的「新極大御飯糰」也全新推出韓式海陸包醬口味，另外還有多款經典的韓式料理滿足年輕客層需求，像是「韓式牛肉拌飯」、「韓式醬燉蛋」、「糯米參雞湯」、「韓式洋釀拌拌炸雞」、「韓式辣醬起司洋芋燒」、「韓式燒肉包」、「韓式魚板串」。
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
第一重：2026年3月3日前，消費者凡購買指定禮盒商品，可享任選兩件9折、任四件85折優惠，使用指定電子支付則可享任選兩件88折。
第二重：消費者出示會員條碼或報會員手機號碼並於2026年1月20日前購買指定禮盒，任兩件即送100元購物金（單筆滿300元可使用）
第三重：早鳥優惠不容錯過，2026年1月20日前凡購買指定15款精選禮盒，單件現省100元。
全家獨家販售的「吉伊卡哇棉花糖禮盒」，大頭造型提袋讓你將吉伊卡哇隨身攜帶，可愛又吸睛。深受大人小孩喜愛的湯姆貓與傑利鼠推出「64oz 造型趣味儲物桶」及「造型滑板車」同樣值得珍藏。酷愛趣味小物的消費者也可選擇「卡滋蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」（399元），內含三種口味爆米花，還能扭出小新限定神秘小物。
精緻送禮更別錯過嵜本SAKImoto 系列的「SAKI 高級夾心手工蛋捲禮盒」，以酥脆蛋捲包覆濃厚奶香夾心，甜而不膩，口感細緻優雅；「SAKI 穀乃菓－醬燒海苔堅果」則結合日式堅果與香氣十足的醬燒海苔，鹹甜交織，絕對是零食控必收的特色組合。喜愛濃郁風味甜品的別錯過日本知名現烤半熟起司塔專賣店PABLO的「奶油白巧酥餅禮盒（生乳風味）」，以經典起司塔的可愛輪廓為靈感，化身一口即享的奶油白巧酥。
◾卡滋蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機，售價399元
◾史迪奇爆米花禮盒，售價520元
◾迪士尼熊抱哥存錢筒公仔（內附棉花糖），售價499元
◾海賊王娜美造型存錢筒（內附福義軒紅麴薄餅），售價990元
◾海賊王魯夫拍拍燈（內附福漢堡QQ糖），售價990元
◾湯姆貓與傑利鼠 造型滑板車（內附焦糖爆米花25g*1包），售價699元
◾湯姆貓與傑利鼠 64oz造型趣味儲物桶（內附起司爆米花22g*1包），售價599元
◾史努比紙鈔存錢筒，售價899元
◾史努比白板存錢筒，售價990元
◾史迪奇-星際糖果扭蛋機，售價999元
◾Carebears造型糖果桶，售價699元
◾TsumTsum植絨造型桶，售價699元
◾卡娜赫拉的小動物元寶軟糖 存錢筒禮盒，售價890元
◾吉伊卡哇棉花糖禮盒，售價499元
◾褲褲兔- 歡樂派對禮盒，售價349元
◾褲褲兔- 午茶時光法蘭酥禮盒，售價279元
◾Let's Café綜合夾心薄餅禮盒，售價499元
◾Let's Café海鹽奶油曲奇禮盒，售價499元
◾Let's Café鐵觀音曲奇禮盒，售價499元
◾Let's Café手作鮮乳蛋捲禮盒，售價499元
◾Let's Café花生濃餡蛋捲禮盒，售價499元
7-11攜手《黑白大廚》評審白種元攜手合作，嚴選韓國直輸醬料，融合白種元監製的美味配方，推出14道美味與創意兼具的超商韓系美食。新品首推「韓式漢堡排粉紅醬燉飯」低溫蒸烤保留漢堡排肉汁與香氣，再結合韓式辣醬、鮮奶油與起司特調粉紅醬、最後撒上摩佐起司。
不僅如此，還有新品「辣醬烤豬肉便當」以秘製韓式辣醬醃烤豬肉，搭配韓式泡菜、雜菜冬粉、白飯與黃金太陽蛋。而備受學生族喜愛的「新極大御飯糰」也全新推出韓式海陸包醬口味，另外還有多款經典的韓式料理滿足年輕客層需求，像是「韓式牛肉拌飯」、「韓式醬燉蛋」、「糯米參雞湯」、「韓式洋釀拌拌炸雞」、「韓式辣醬起司洋芋燒」、「韓式燒肉包」、「韓式魚板串」。