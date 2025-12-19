我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裴琳（如圖）近期轉戰賣雞蛋糕，許多粉絲慕名而來。（圖／翻攝自裴琳的虎咬咬臉書）

42歲女星裴琳（蔡裴琳）近期因開始轉戰賣雞蛋糕，親民模樣意外掀起粉絲討論，勾起青春回憶。裴琳在15歲時就以少女團體 「KISS」出道，其他2名成員包括張碩芬、王婷萱，張碩芬後來淡出演藝圈，少有消息，王婷萱則低調收服戲劇男神，變成明道的太太。1999年由裴琳、張碩芬、王婷萱組成的「KISS」，以歌曲〈看著辦〉、〈當機情人〉紅極一時。當時3人行程滿檔，要兼顧學業，還要跑通告，行程表超滿，短短2個月就可以有250個通告，但她們一點也不覺得累，反而很樂在其中，在課業之外，她們也期待唱片可以賣得好。KISS早S.H.E3年出道，因外型甜美、團員個性活潑，鮮明的打扮，在唱片之外，也成為當時的廣告代言寵兒，從CALL機到便利超商的飯糰，都可以看見她們的招牌笑容。1999年921大地震，中部受到重創。當時在中視播出的賑災募款節目，邀集當紅藝人五月天、KISS、杜德偉、蘇慧倫、梁靜茹在電視上募款，最後眾人在7小時內募得3億9千萬元的現金和物資，形象之好和影響力、號召力之大，顯而易見。隨著團體解散，3人走向截然不同的人生。裴琳繼續在戲劇圈打滾，張碩芬淡出演藝圈，外型清秀、個性較為內向的王婷萱，則是成為了男神明道背後的女人。王婷萱在團體解散後便鮮少在鏡頭前露面，直到2020年明道無預警宣布已婚生子的喜訊，外界才發現明道嫂，竟然就是當年的KISS成員王婷萱。兩人交往多年，王婷萱始終甘願做明道背後的隱形人，默默支持男方的事業並照顧家庭，現在兩人育有一子一女，家庭生活幸福美滿。裴琳近年將重心轉往直播與台語戲劇，但最近因骨裂開刀休養後復出，她為自己打造了事業上的第二曲線，開始擺攤賣雞蛋糕，從調製麵糊到翻烤都親力親為，動作俐落，還會跟粉絲合照，十分親切，超級接地氣，許多粉絲都是專門為了裴琳而買雞蛋糕。粉絲也敲碗希望能看KISS合體，既然F4、Energy都可以復出合體了，KISS也應該要有討論度才是。