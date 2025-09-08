我是廣告 請繼續往下閱讀

▲女星裴琳（如圖）在術後創業賣起雞蛋糕，擺攤的時候有許多粉絲慕名而來。（圖／翻攝自裴琳的虎咬咬臉書）

41歲女星裴琳因為先前骨裂動了手術，導致行動不便，體重也直線下降到38公斤，她今（8）日到華視錄影《命運好好玩》結束後，《NOWNEWS今日新聞》記者正好與她巧遇，她外型依舊亮麗，笑容依舊甜美，穿著高鞋，在經紀人攙扶之下，直挺挺地一步步走著，氣色看起來相當不錯。當記者上前關心她時，她表示，這是相隔1年多後又能重新上節目，能重新出現在螢光幕前，她很感激也很開心。裴琳依舊是當年螢光幕前的鄰家女孩，雖然走路緩慢，但她很親切地分享近況，因無法久站，她上前握住記者的手臂表示：「能錄影真的很開心！」她也感性地說，在休養的這段時間深刻體會到：「身體健康還是最重要的事。」裴琳表示，目前她的首要任務，就是專心休養身體，因為右腳開刀，主要支撐身體在左腳，需要長期復健，「我早上起床的時候，沒辦法馬上坐起來，要慢慢轉一圈才能緩緩起來。」目前裴琳也開啟副業，創業開了雞蛋糕店「裴琳的虎咬咬」，會到全台灣不同定點擺攤，有很多粉絲都慕名而來，讓裴琳很感動，也有粉絲在網路上留言，祝福裴琳早日康復，希望她健康快樂地活著。