作者：財訊雙週刊／林苑卿、財訊新聞中心
根據《財訊》雙週刊報導，誠品日前公布2025年度閱讀報告，在實體零售充滿挑戰的環境下，繳出了一張令外界眼睛為之一亮的成績單。數據顯示，誠品書
店當年度逆勢成長，圖書銷售相較兩年前（2023年）更大幅增加了100萬冊。象徵誠品已正式走出谷底。
誠品董事長吳旻潔在發布會現場，還分享了一段她與AI的「深夜對話」。她透露好奇詢問AI：「如果全世界就只剩下一家實體書店的話，會是哪一家？」起
初，AI 列出的皆是歐美連鎖書店；不死心的她追問：「可不可以給我一個亞洲版本？」總算得到「誠品」這個答案。
AI的理由是，誠品不僅是書店，更代表了整個華文世界的閱讀文化與城市生活想像。「看完回答，我覺得自己付費給AI還是有價值的！」吳旻潔笑著說。
《財訊》採訪得知，她也告訴誠品同仁，AI 的回答不應只是恭維，而是全體團隊的目標，希望無論是5年、10年甚至15年後，當人們再次向AI拋出同樣問題時，誠品依然是唯一的答案。（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
石崇良迎戰少子高齡化 組織大改造！衛福部打破部門分工 建立以人為本的權責機制
台積電老將林本堅：半導體發展沒有極限 線寬微縮已非主流
不再靠手機撐營收！陳進財揭穩懋虧轉盈關鍵：Wi-Fi、光通訊、低軌衛星成新動能
我是廣告 請繼續往下閱讀
店當年度逆勢成長，圖書銷售相較兩年前（2023年）更大幅增加了100萬冊。象徵誠品已正式走出谷底。
誠品董事長吳旻潔在發布會現場，還分享了一段她與AI的「深夜對話」。她透露好奇詢問AI：「如果全世界就只剩下一家實體書店的話，會是哪一家？」起
初，AI 列出的皆是歐美連鎖書店；不死心的她追問：「可不可以給我一個亞洲版本？」總算得到「誠品」這個答案。
AI的理由是，誠品不僅是書店，更代表了整個華文世界的閱讀文化與城市生活想像。「看完回答，我覺得自己付費給AI還是有價值的！」吳旻潔笑著說。
《財訊》採訪得知，她也告訴誠品同仁，AI 的回答不應只是恭維，而是全體團隊的目標，希望無論是5年、10年甚至15年後，當人們再次向AI拋出同樣問題時，誠品依然是唯一的答案。（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）
延伸閱讀：
石崇良迎戰少子高齡化 組織大改造！衛福部打破部門分工 建立以人為本的權責機制
台積電老將林本堅：半導體發展沒有極限 線寬微縮已非主流
不再靠手機撐營收！陳進財揭穩懋虧轉盈關鍵：Wi-Fi、光通訊、低軌衛星成新動能