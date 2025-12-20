我是廣告 請繼續往下閱讀

能否再度打出統治力？ SGA能繳出什麼樣的表現？ 板凳火力能否延續？

誰能跳出來帶領球隊？ 後場能否找到人選？ 板凳能否提供火力？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月20日進行，該日有5場比賽，其中最受矚目的比賽是明尼蘇達灰狼主場迎戰奧克拉荷馬雷霆的比賽。灰狼目前拿下17勝10敗，暫居西區第6，雷霆則是拿下25勝2敗，暫居西區龍頭，比賽地點：標靶中心比賽時間：台灣時間12月20日（六）上午 10：30熱火公牛08馬刺10雷霆📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：08：00 尼克VS76人、10：30 灰狼VS雷霆NBA League Pass、Line Today。