NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間12月20日進行，該日有5場比賽，其中最受矚目的比賽是明尼蘇達灰狼主場迎戰奧克拉荷馬雷霆的比賽。灰狼目前拿下17勝10敗，暫居西區第6，雷霆則是拿下25勝2敗，暫居西區龍頭，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
明尼蘇達灰狼（17勝10敗）vs 奧克拉荷馬雷霆（25勝2敗）
- 能否再度打出統治力？
- SGA能繳出什麼樣的表現？
- 板凳火力能否延續？
- 誰能跳出來帶領球隊？
- 後場能否找到人選？
- 板凳能否提供火力？
