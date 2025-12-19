我是廣告 請繼續往下閱讀

台中海洋館開幕後，躍升為台中海線觀光核心亮點，不僅帶動大量人潮，更活絡周邊濱海自行車道的旅遊熱度。為因應遊客量暴增帶來的設施壓力，台中市政府觀光旅遊局斥資啟動「驛站廁所污水處理改善工程」，透過硬體升級與放流優化，全面提升遊憩環境品質。觀旅局長陳美秀表示，由於海洋館開幕帶動的親子與單車旅遊人潮遠超預期，既有驛站設施已不堪負荷。為解決異味及污水處理效能問題，本次工程重點在於增設大型 FRP 污水處理槽，強化生化處理能力。此外，更採取「動力排放」導向海洋路西側側溝，利用該處常流水的特性進一步稀釋氣味，從根本改善周邊環境衛生。觀旅局指出，海線觀光環境的細節優化是市府施政重點。此次工程不僅是基礎建設的更新，更是為了確保民眾在造訪海洋館、騎乘濱海自行車道時，能享有更友善、高品質的如廁空間。未來市府將持續精進海線各景點設施，打造友善旅遊廊帶，讓台中海線成為全台觀光新亮點。