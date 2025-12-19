日本首相高市早苗因「台灣有事」恐引發日本存亡危機事態發言，引發中國不滿，呼籲民眾勿赴日旅遊。飽受過度旅遊困擾的日本京都，近期出現變化，原本高昂的飯店價格出現降低趨勢，日媒指出，部分飯店價格落在一晚4000日圓（約台幣800元）上下，甚至有一晚3150日圓(約台幣640元)的極低房價出現。
根據朝日電視台報導，由於中國遊客減少，京都的飯店房價正變得便宜，甚至出現了每晚僅需3150日圓(約台幣640元)就能入住的飯店。
報導提到，前往京都旅遊住宿的民眾陸續回報，飯店住宿費用每晚不到 1 萬日圓。觀察京都車站周邊的房價，可以發現有些地方甚至每晚僅需 4000 多日圓，且是在距離車站半徑 500 公尺範圍內。
一名連住三晚單人房的男子表示，本來想說再怎麼便宜，三晚也要 2 萬日圓左右。結果真的嚇了一跳，包含早餐竟然不到 1 萬 5000 日圓，價格真的非常低。
航空旅遊分析師鳥海高太朗分析，部分飯店因為中國遊客減少導致出現大量退房，而這部分的空缺無法單靠其他地區的遊客或日本國內遊客填補，因此飯店方目前正採取降價促銷的方式來應對。
鳥海高太朗指出，由於中國遊客數量下降，關西和名古屋的酒店價格已經低於去年同期。事實上，在住宿搜尋網站上搜索發現，即使在年底，也有低於1萬日圓的飯店雙人房。 在京都，像APA這樣的飯店，每晚只需6000日圓左右即可預訂。這些飯店採取動態定價，根據需求大幅調整房價，因此查看目前價格，很容易看出有多少遊客預訂。
他提到，那些主要依賴中國遊客的酒店和那些不依賴中國遊客的酒店之間，價格也可能存在很大差異。 「通常中國客人入住率在30%到40%甚至更高的酒店，現在預訂量可能慘不忍睹。」
日本新聞網（TBS）報導指出，當取消預訂的量較多時，旅宿業不得不降低價格。車站週邊的大飯店降價後，周圍的飯店為了應對價格競爭也會紛紛降價，降價的浪潮逐漸蔓延開來。
報導提到，2024年12月京都的平均房價為20,601日圓。截至18日下午，許多房間的價格已降至4,000日圓左右，甚至有些房間低至3,000日圓。
