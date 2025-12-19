京華城案「認罪組」被告彭振聲、邵琇珮今日出庭進行一審最終答辯，兩人並未翻供，仍延續偵查期間的認罪立場，檢方論告前就先說「沒那麼多辯解會比較快」，因此合議庭將兩人的量刑辯論、最後陳述一併進行完畢，訂於明年326宣判。邵琇珮希望除了檢方起訴時同意以《貪污治罪條例》、《證人保護法》減刑2次，也請法院考量，即使判她最輕刑度仍有「情輕法重」的情形，能以《刑法》59條的「情堪憫恕」條款，再減一次刑並宣告緩刑

今日並未傳喚前民眾黨主席柯文哲，他在沒有律師陪同下，仍親自到庭了解開庭進度。

蒞庭檢察官廖彥鈞表示，邵琇珮在偵查中得知認罪可減刑，為保住公務員資格，與律師討論後，經審慎評估才認罪，她有認罪的權利，不是其他被告可以置喙；邵琇珮對別人不利的陳述是證詞，可以爭執任意性，但邵琇珮對自己不利的陳述是自白，同案被告不能爭執

廖彥鈞說，邵琇珮知道京華城不是都更卻引用都更容獎項目，有適法性疑慮，京華城沒照專家學者的會議結論加強公益性、對價性，仍送公展；邵琇珮研擬出「方案四」，為京華城個案量身打造容獎，有違適法性、通案性、公平性，明知有幕僚質疑，卻在市長、局長施壓下，幫助京華城實質回復容積率

邵琇珮答辯並未多說，委任律師曾家貽表示，被告坦承起訴書所載犯行，請減輕其刑，再請法官考量邵琇珮的處境艱難，即使量處最低刑度，仍有情輕法重「顯可憫恕」之情而減刑，並宣告緩刑。

檢方同意邵琇珮維持起訴書的量刑意見，可依照《貪污治罪條例》第8條第2項規定，邵琇珮偵查階段自白可減刑，以及依照《證人保護法》第14條規定，邵琇珮的供詞幫助檢察官得以追訴共犯，可再一次減刑

北檢公訴主任林俊廷表示，邵琇珮「自我說服」是硬著頭皮做下去，請法院酌情量刑。

