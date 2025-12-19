我是廣告 請繼續往下閱讀
蒞庭檢察官廖彥鈞表示，邵琇珮在偵查中得知認罪可減刑，為保住公務員資格，與律師討論後，經審慎評估才認罪，她有認罪的權利，不是其他被告可以置喙；邵琇珮對別人不利的陳述是證詞，可以爭執任意性，但邵琇珮對自己不利的陳述是自白，同案被告不能爭執。
廖彥鈞說，邵琇珮知道京華城不是都更卻引用都更容獎項目，有適法性疑慮，京華城沒照專家學者的會議結論加強公益性、對價性，仍送公展；邵琇珮研擬出「方案四」，為京華城個案量身打造容獎，有違適法性、通案性、公平性，明知有幕僚質疑，卻在市長、局長施壓下，幫助京華城實質回復容積率。
邵琇珮答辯並未多說，委任律師曾家貽表示，被告坦承起訴書所載犯行，請減輕其刑，再請法官考量邵琇珮的處境艱難，即使量處最低刑度，仍有情輕法重「顯可憫恕」之情而減刑，並宣告緩刑。
檢方同意邵琇珮維持起訴書的量刑意見，可依照《貪污治罪條例》第8條第2項規定，邵琇珮偵查階段自白可減刑，以及依照《證人保護法》第14條規定，邵琇珮的供詞幫助檢察官得以追訴共犯，可再一次減刑。
北檢公訴主任林俊廷表示，邵琇珮「自我說服」是硬著頭皮做下去，請法院酌情量刑。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
