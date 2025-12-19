我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城案「認罪組」被告彭振聲、邵琇珮今日出庭進行一審最終答辯，，檢方論告前就先說「沒那麼多辯解會比較快」，因此合議庭將兩人的量刑辯論、最後陳述一併進行完畢，訂於明年326宣判。邵琇珮希望除了，也請法院考量，今日並未傳喚前民眾黨主席柯文哲，他在沒有律師陪同下，仍親自到庭了解開庭進度。蒞庭檢察官廖彥鈞表示，邵琇珮在偵查中得知認罪可減刑，為保住公務員資格，廖彥鈞說，邵琇珮知道京華城不是都更卻引用都更容獎項目，有適法性疑慮，京華城沒照專家學者的會議結論加強公益性、對價性，仍送公展；邵琇珮研擬出「方案四」，邵琇珮答辯並未多說，委任律師曾家貽表示，被告坦承起訴書所載犯行，請減輕其刑，再請法官考量邵琇珮的處境艱難，即使量處最低刑度，仍有情輕法重「顯可憫恕」之情而減刑，並宣告緩刑。檢方同意邵琇珮維持起訴書的量刑意見，可依照《貪污治罪條例》第8條第2項規定，，以及依照《證人保護法》第14條規定，北檢公訴主任林俊廷表示，邵琇珮「自我說服」是硬著頭皮做下去，請法院酌情量刑。