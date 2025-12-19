我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「御品榨菜」被婆媽封為煮麵神器，隨手拌煮即升級，還有網友搭配鹹酥雞的隱藏吃法，爽口解膩。（圖／品牌提供）

選對常備罐頭秒變桌上神級美味！近期在社群平台與臉書社團「我愛全聯-好物老實說」中，一款新上市的「神級佐料」意外引發熱烈討論。這款默默圈粉的「御品榨菜」，不僅被婆媽視為「煮麵神器」，主婦分享：「隨手拌煮秒升級，挖到一個寶了」，還有Threads網友開發出搭配鹹酥雞的「隱藏版吃法」，極爽口感堪稱上班族紓壓救星。有網友表示，放假打算煮個麵來吃，在全聯挑到一罐沒看過的御品榨菜，回家煮麵時嘗試先爆香煎肉、放榨菜下去拌，加點水之後再放入事先煮好的麵條，「這時候吃起來就像是榨菜肉絲麵的味道！」並推薦「吃的時候另外又多加一些榨菜下去拌，更爽口！」網友試吃分享，既吃得到榨菜的脆感，且鹹度適中，微辣且提香，讓人大讚「感覺挖到一個寶」，其他人也紛紛建議：「榨菜拌炒肉絲豆干很下酒」、「這買來配粥很搭」。對於忙碌的現代人來說，下班後的宵夜是釋放壓力的重要時刻。近日一名網友在Threads上分享了自己的「解壓配方」，照片中滿滿的鹹酥雞加爆榨菜「解膩又爽口」，吃起來超爽。貼文一出引起不少人好奇，「這是什麼新吃法也太特別」，原PO推薦：「我直接整罐加下去超爽，不會太辣，配鹹酥雞吃很爽口」，網友忍不住跟風「今天宵夜我要複製貼上」，還有人推薦隱藏吃法「雙層牛肉吉士堡+榨菜意外的好吃」。據了解，引發熱議的「御品榨菜」，正是台灣老字號醬料品牌「高慶泉」，於今年9月推出的新品。與市售常見的「結頭菜」不同，業者強調嚴選新鮮的「莖瘤芥菜」精製，延續高慶泉數十年醬藝工法，經過低溫醃製與多道熟成程序，保留了榨菜的口感與鮮香。業者指出，為了符合現代人口味，特別研發「獨家微辣配方」，吃起來開胃卻不嗆口，辣得恰到好處。除了傳統的拌麵、煮湯、配粥之外，微辣鹹香的風味，連夾饅頭、幫便當加料、或搭滷味啤酒，點綴日常飲食很萬用，輕鬆提升料理層次，或是支援料理小白的創意吃法，也是能輕鬆駕馭的「萬用必備小菜」。推薦給想嚐鮮的朋友，下次在全聯看到不妨買來試試。