我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中市圖密集書庫區(圖／文化局提供2025.12.19)

台中文化新地標「綠美圖」正式開館，其獨特的「公園中的圖書館、森林中的美術館」建築設計引發全台關注。台中市政府文化局今（19）日首度公開綠美圖的「知識心臟」位於地下一樓的「密集書庫」，透過建築師巧手設計的觀景窗，市民可一窺百萬冊藏書基地的壯麗景象。適逢12月耶誕季，館員更將經典「四庫全書」化作聖誕樹書牆，邀請大眾感受藝術與知識交織的溫度。台中市立圖書館表示，綠美圖為維持閱覽區的寬敞通透感，採取「適量陳列、適時輪替」策略。各閱覽區維持舒適的閱讀氛圍，其餘大量館藏則存放於地下一樓的「密集書庫」。這裡不僅是典藏與運輸中心，更是支撐整座圖書館運作的核心基地。為了讓民眾理解書籍流動的生命力，建築師特別在書庫區規劃玻璃窗，讓讀者能直觀感受館員逐冊掃描晶片、分門別類、搬運整理的「螞蟻雄兵」式職人精神。此外，因應聖誕佳節，館員發揮創意將經典文獻「四庫全書」排列成極具文青感的聖誕樹意象，成為開館初期最神祕且優雅的打卡亮點。12月的綠美圖，也是國際視野的交匯點。從日本選書大師幅允孝的策展美學，到科幻作家金草葉的未來想像，再到管樂團與劇場的藝動時光，邀請您走進這片知識海洋，帶一本書回家，讓暖意在冬日裡延伸。