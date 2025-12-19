我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市大里區一處社區大樓淪為毒品咖啡包分裝場，李姓毒販還吸收二名未成年少年作為手下使喚。台中檢警方今年6月11日循線前往搜索，查獲咖啡包共1,448包（馬力歐包裝），半成品咖啡包303包，製毒原料卡西酮2盒，愷他命2包，依托咪酯1罐、依托咪酯菸彈2個等毒品及製毒器具。全案經地檢署偵結，李嫌等人均依毒品危害防制條例起訴。全案由臺灣臺中地方檢察署端股檢察官高靖智指揮，刑事警察局中部打擊犯罪中心會同臺中市政府警察局刑事警察大隊第三隊、第六分局、霧峰分局及少年警察隊組成專案小組偵辦。專案小組先前接獲製毒情資，發現以卡西酮類為主的「新興毒品咖啡包」流入市面，危害青少年及社會治安。經長期蒐證後掌握，李姓主嫌為規避查緝，刻意承租一般住宅大樓作為製毒及分裝場所，再吸收少年協助販售毒品牟利。此次行動中，警方查獲第三級毒品咖啡包共1,448包（馬力歐包裝），半成品咖啡包303包，製毒原料卡西酮2盒（毛重約370公克），愷他命2包（毛重11公克），依托咪酯1罐（毛重40公克）、依托咪酯菸彈2個及主機1臺，另有封膜機2臺、磅秤5臺、攪拌器2組、勺子4支、夾鏈袋及咖啡包裝袋一批、K菸12根與K盤1個，並查扣iPhone手機3支及小米監視器2臺，證物數量龐大。全案調查後，警方依毒品危害防制條例等罪嫌，將李嫌等人移送臺中地檢署偵辦。檢方偵查終結，認定李嫌等人涉犯毒品危害防制條例第4條第3項製造、販賣第三級毒品罪，依法提起公訴。警方強調，新興毒品包裝多樣、偽裝性高，對國人身心健康及社會治安危害甚鉅，製造、運輸與販賣毒品均屬重罪，切勿以身試法。刑事警察局將持續貫徹政府反毒政策，強力掃蕩製毒、販毒集團，向上溯源、徹底斷根，防止毒品滲入社區，確保民眾居住安全與社會安定。