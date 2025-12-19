我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市副市長彭振聲涉嫌在京華城案圖利威京集團120億元，遭台北地檢署起訴求刑3年，今天進行一審辯論，；辯護律師黃品淞提及墜樓身亡的彭太太，形容本案是他經歷過彭振聲委任律師黃品淞說，不爭執檢方起訴的犯罪事實，維持認罪，基於律師倫理，對於適用法令的部分說明並回應檢方。黃品淞指出，陳情轉研議前，京華城最多獲得「受理陳情的機會」，沒有獲得不法利益；圖利罪的不法利益僅限於財產上的利益。。檢方計算京華城案圖利120億元的依據是銷售坪數乘以每坪單價，但並未扣除建築、土地、管銷以及利息等費用，實際圖利的金額並沒有120億那麼多。彭振聲委任律師杜英達說，彭振聲只從事會議議事行為，整合不同意見，沒有為京華城積極護航。彭振聲有悔悟的誠意並主動認錯認罪，請法院量刑時審酌《刑法》第57條的情形。彭振聲委任律師李岳洋說被告不翻供，檢方起訴求刑3年，同意依據《貪污治罪條例》偵查中自白的規定減刑，請法官考量刑法59條規定減刑並宣告緩刑。李岳洋說，彭振聲在都委會783次會議後才變成共犯，，邵琇珮曾說彭振聲是政務官，本來就不會有都市計畫專業，彭振聲曾問都委會執行秘書劉秀玲，京華城可不可以用都計法24條申請？這代表檢方表示，彭振聲在本案並非居於主導地位，從偵查到審判都認罪，可依照《貪污治罪條例》的規定減刑，並請法院考量他在的個人家庭生活狀況。最後陳述時，彭振聲說因為太太擔心他官司、他又疏於照顧母親，100天內接連失去太太與媽媽，現在是等吃、等睡、等死的「三等國民」，只為了小孩而活。黃品淞在簡報檔中，放上黃品淞補充，京華城案是他接過最悲傷的案子，之前每天跟彭夫人聯絡，她是很傳統的女性，沒想到發生憾事。黃品淞引用中國清朝納蘭性德的詩句「當時只道是尋常」，講到7月1日彭振聲一如以往吃了太太做的早餐後去開庭，後來卻天人永隔的心境，他希望本案判決中展現智慧與慈悲。彭振聲也說，請法官發揮慈悲心，給他較輕的處分。