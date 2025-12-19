【重點摘要】

  • 地價稅負增加： 台北市 115 年度公告地價平均上漲 3.9%，屋主的持有稅（地價稅）負擔將隨之提升。
  • 101 連霸地王： 「台北 101 大樓」以每坪約 698.2 萬元，連續 13 年蟬聯全市地王，其國際指標地位依然穩固。
  • 南港領漲全市： 受惠於「東區門戶計畫」與科技大廠進駐，南港區以 0.39% 的土地現值漲幅位居行政區之首。
  • 土地現值微跌： 全市公告土地現值平均下跌 0.31%，呈現「住宅區微跌、商工區微漲」的市場態勢。
  • 指標大樓排行： 地后由「國泰置地廣場」蟬聯，站前商圈的「新光摩天大樓」則穩守全市第三名。
  • 區域房市亮點： 文山區受捷運南環段帶動、北投區因北士科效應，與南港共同成為地價表現亮眼的區域。
台北市正式公布 115 年度（2026）土地現值與公告地價。 其中，攸關地價稅基礎的「台北市公告地價」平均上漲 3.9%，意味著屋主持有稅負將增加；而「台北 101 大樓」以每坪約 698.2 萬元，連續 13 年蟬聯全市地王。行政區表現則以南港區領漲全市，反映出東區門戶計畫的帶動效應。以下為本次調整的深度分析：

專家分析：房市盤整期，持有成本（地價稅）隨之提升

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受第七波信用管制影響，房市已進入盤整期，地價表現趨於穩定。

  • 稅負影響： 此次調整後，售屋時的「土增稅」因現值微跌變化不大，但每兩年調整一次的「公告地價」調升 3.9%，將導致屋主持有稅（地價稅）支出增加
  • 信義計畫區優勢： 信義區辦公室租金維持高點，商業價值穩固，因此地王（台北 101）與地后（國泰置地）地位依然難以撼動。
▲房市示意圖,房產,買房,房貸,利率（圖／中信房屋提供）
▲台北市「公告地價」調升 3.9%，將導致屋主持有稅（地價稅）支出增加。（示意圖／中信房屋提供）
行政區漲跌互見：南港、文山、北投領漲表現亮眼

115 年台北市公告土地現值平均下跌 0.31%，呈現「住宅區微跌、商工區微漲」的態勢。其中有 4 個行政區逆勢上漲，前三名分別為：

  • 南港區（漲幅 0.39%）： 受惠於「東區門戶計畫」、科技大廠進駐及多項大型商場開發案，漲幅位居全市之首。
  • 文山區（漲幅 0.25%）： 受益於捷運環狀線南環段規劃，居住環境優化提升了發展潛力。
  • 北投區（漲幅 0.12%）： 北投士林科技園區（北士科）帶動產業聚落，增加就業人口與居住需求。
▲台北市115年度（2026）公告現值前三名排行。（圖／Gemini AI生成）
▲台北市115年度（2026）公告現值前三名排行。（圖／Gemini AI生成）
地王爭霸戰：台北 101 穩坐地王，新光摩天穩守前三

地王：台北 101 大樓 以每坪 698.2 萬元，連續 13 年蟬聯地王。其國際指標地位與穩定的商辦需求，使其地價表現始終穩健。

地后：國泰置地廣場 以每坪 669.8 萬元，連續 3 年蟬聯地后。

第三名：新光摩天大樓 位於站前商圈，憑藉極高的使用強度，以每坪 661.2 萬元位居全市第三。

▲新光摩天大樓以每坪 661.2 萬元，位居全市第三。（圖／新光人壽提供）
▲新光摩天大樓以每坪 661.2 萬元，位居全市第三。（圖／新光人壽提供）
資料來源：信義房屋

