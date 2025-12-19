我是廣告 請繼續往下閱讀

▲申敏兒將跟金宇彬結婚，過去的婚紗劇照引起討論，明天的她究竟會有多漂亮。（圖／IG@ament_official）

申敏兒婚紗劇照美翻天 明天嫁金宇彬萬眾期待

申敏兒美到半個演藝圈驚呆 曾是宋仲基、車銀優的理想型

▲申敏兒過去拍戲時，就不只一次穿上新娘婚紗。（圖／IG@ament_official）

▲申敏兒在《因為不想吃虧》中的新娘造型，美到讓人驚嘆。（圖／IG@ament_official）

▲申敏兒將於2025年12月20日嫁給金宇彬。（圖／IG@ament_official）

▲▼申敏兒在《海岸村恰恰恰》也結過婚。（圖／IG@ament_official）

申敏兒即將在明（20）日與交往10年的男友金宇彬結婚，正式升格為新娘。過去她曾在《海岸村恰恰恰》、《因為不想吃虧》等戲劇中多次披上婚紗，唯美的新娘造型早已讓觀眾留下深刻印象，但這次終於不是在戲裡，而是真正走進人生新篇章，也讓外界忍不住好奇，她的真實婚紗照，究竟會美到什麼程度，畢竟她向來是演藝圈公認的理想型代表，車銀優更從2017年開始，連續4年以上在不同節目中都把申敏兒選為自己的理想型。申敏兒將在明天跟金宇彬結婚，目前婚紗款式與宴客名單尚未公開，由於他們是戲劇圈公認的男神、女神級人物，消息一出立刻引發高度關注。在正式婚紗照曝光前，她過去在《海岸村恰恰恰》、《因為不想吃虧》中展現的新娘模樣再度被翻出討論，讓粉絲更加期待這場世紀婚禮會有多熱鬧。申敏兒最初被大眾注意到，是因為她帶點靦腆、自然不做作的可愛氣質，在14歲時以雜誌模特兒身分出道後，隨著進入戲劇圈，可愛逐漸變成耐看的氣質美。她更是「本人比鏡頭更美」聞名的藝人之一，不只觀眾買單，還獲得演藝圈公認。金裕貞、金基邦等人都曾表示，申敏兒是自己親眼見過最漂亮的藝人；高賢廷也形容她是「最漂亮的後輩」。在男性藝人之間，申敏兒被提及為理想型的次數更是壓倒性，從宋仲基、車銀優、俞承豪、李準基、李帝勳，到EXO成員KAI，都曾公開表達欣賞，曹政奭更形容她：「有種女神感，但又意外的好笑、有趣，所以我都開玩笑叫她『會搞笑的女神』。」其中，金宇彬早在2013年《學校2013》終演訪談時就說過，自己平常喜歡笑起來好看的人，而申敏兒正是那樣的存在，還許願想與她合作。多年後，這句話不只成真，2人也因拍攝廣告結緣，攜手走過10個年頭，並在明天正式許下一輩子的承諾。生 日：1984年4月5日（41歲）身 高：169公分血 型：O型配 偶：金宇彬（2025.12.20結婚）出 道：1998年，時尚雜誌MBTI：INTP代表作：《我的女友是九尾狐》《阿娘使道傳》《Oh My Venus》《海岸村恰恰恰》《我們的藍調時光》