我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余祥銓（左）透露李亞萍失智病況時好時壞，醫生建議全面檢查。（圖／鴻凱娛樂提供）

▲李亞萍（如圖）拒絕進行全面檢查，失智症狀陰晴不定。（圖／高雄流行音樂中心提供）

75歲資深藝人李亞萍罹患失智症！李亞萍時常白天黑夜搞不清楚，甚至忘記弟弟過世，病況引發外界擔憂，今（19）日稍早其兒子余祥銓錄影受訪，談及媽媽已經長達半年多不定時發作，醫生建議李亞萍全面檢查，不幸她一直很抗拒，余祥銓無奈說，「我覺得我們要逼她了，因為這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的什麼都不記得，會蠻糟糕的。」李亞萍現有失智跟失憶症狀，疑似是痛失女兒余苑綺後，留下了憂鬱及躁鬱併發症，今稍早余祥銓透露其狀況，「有時候她會半夜4、5點起床，以為她要去做秀或出國，然後打給司機，還有會一直夢到已故親人，不然就是看到我爸以為是我外公，也會問些奇怪的問題，一直往負面想，我上網查了這就是失智前兆。」余祥銓表示，醫生建議李亞萍進行全面檢查，不幸她一直很抗拒，「我覺得我們要逼她了，因為這狀況是要吃藥的，她現在吃藥也可能不會好，到時真的甚麼都不記得，會蠻糟糕的。」猜想李亞萍仍走不出余苑綺病逝的打擊，「我們全家人都受到蠻大影響，對我打擊也很大，尤其我現在又更能體會那種痛苦。」除了李亞萍，余天的身體近況也叫人關心，本月11日他出席胡瓜《鑽石舞台之夜》宣傳餐敘，透露過往罹患攝護腺癌、白內障，目前攝護腺已全割掉，也替換雙眼的水晶體，整個人眼神相較早年抖擻，「攝護腺都沒了，老花、白內障都看不清楚，現在都很清楚！」如今夫妻倆均年事已高，身體保健成為一大考驗。