三井不動產在高雄鳳山打造的「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」即將在2026年登場，共計將有270品牌進駐，規劃有國際性流行品牌、包含日系排隊美食與國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等進駐。且樓地板面積約有20.6萬平方公尺，相當於6.2萬坪，比台北南港LaLaport的4.7萬坪還大，甚至有沈浸式媒體藝術館「ARTE MUSEUM」進駐。
🟡高雄三井LaLaport 2026年開幕、270品牌進駐
三井不動產集團今（19）日表示，全台第三座Mitsui Shopping Park LaLaport已完成上樑儀式，就坐落在高雄鳳山，預定2026年正式開幕。
台灣三井不動產 久一康洋董事長透露，三井LaLaport高雄是一座擁有約270家店舖的大型購物中心，已有許多具吸引力的品牌預計進駐，包括全球矚目的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及高雄具代表性的在地餐飲企業—漢來美食進駐，除了努力成為象徵高雄的新地標外，也會滿足居民在地多元的生活需求」。
🟡高雄三井LaLaport亮點
（一）270品牌進駐：預計將規劃約有270間專櫃進駐，預計將會規劃有國際性流行品牌、包含日系排隊美食與國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等進駐，以及符合高雄地區消費者所喜愛、生活所需之品牌商品。
（二）沈浸式藝術展覽ARTE MUSEUM：「永恆的自然 (Eternal Nature)」為核心理念打造的 ARTE MUSEUM，是一座將藝術、科技與自然融合的沉浸式媒體藝術館。在韓國濟州開幕以來，ARTE MUSEUM 以其震撼的視覺影像、聲音效果以及與作品相呼應的專屬香氛設計計，結合細膩的空間規劃，帶領觀眾徜徉於壯麗山川、浩瀚海洋與奇幻自然的氛圍中。
而未來，ARTE MUSEUM 確定將會進駐 LaLaport 高雄，為高雄帶來全然不同、嶄新的藝術體驗
亮點三：商場周邊區域涵蓋台灣最大國際級藝術表演中心衛武營、建軍站藝術村等藝文特區。鄰近高雄捷運橘線「鳳山西站」，加上已開始動工興建的捷運黃線未來也將通過此地區，並可與橘線相互轉乘，大大的提升往來交通的便利性。
資料來源：三井不動產
