市場傳言，蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Fold有望在明年亮相，也因此量產時程與實際出貨進度再度浮上檯面。天風國際證券資深分析師郭明錤透露，蘋果確實規劃於2026年底啟動摺疊iPhone的量產作業，但考量產品初期良率、供應鏈整合與市場節奏，真正進入大規模出貨階段，時間點恐怕將落在2027年。iPhone Fold被蘋果視為「過渡期核心產品」的設備，根據供應鏈消息，iPhone Fold展開後螢幕尺寸達7.76吋（2713×1920像素），接近iPad mini但略小，摺疊狀態下配備5.49吋外螢幕（2088×1422像素），採用獨特的書本式摺疊設計。出貨量方面，市場預期分歧顯著。蘋果內部曾預估2026年出貨800萬-1000萬支，但郭明錤透過與顧客溝通發現，實際產量可能遠低於此目標。他也預期，摺疊iPhone的開賣初期可能重演2017年iPhone X的情況，也就是「產品會如期發表，但多數人真正能買到，可能已是年底，甚至隔年。」針對2026年的出貨量估計，郭明錤預測首代摺疊iPhone的年出貨量大約在300-500 萬部。由於初期產能有限且良率必須逐步提升，這樣的數字反映出蘋果採取謹慎放量策略的可能性。到了 2027 年，隨著第二代摺疊機推出與先前機型產能釋出，摺疊iPhone的出貨量有望放大至約2000萬部，包括初代與二代機種的總和。郭明錤指出，蘋果在2023年已深切感受到人工智慧（AI）趨勢帶來的生存威脅，這種危機感驅動了其產品線的激進創新，催生了今（2025）年外觀顯著變化的iPhone Air，蘋果的產品開發時間較競爭對手長，iPhone Air已是時間有限下在今年所能做出最大的改變，而iPhone用戶想要感受到真正顯著的變化，需要等到明（2026）年。在供應有限但預期需求強勁下，摺疊iPhone可能至少會缺貨到明年底；而摺疊螢幕的大螢幕特性，將被視為展示AI多模態內容的最佳載體。郭明錤認為，長期而言，具備顯示功能的智慧眼鏡有取代既有帶螢幕消費性電子裝置的潛力，預期需待2028-2030年商業模式與技術成熟後，出貨量才會開始明顯成長。郭明錤進一步指出，裝置端AI是長期趨勢，但短期內仍不影響既有消費電子出貨，蘋果在今年的iPhone 17發布會幾乎沒提AI，但銷售優於預期即為證明。外界普遍期待摺疊iPhone能為摺疊手機市場注入強大動能，目前傳出，摺疊iPhone的最大賣點是將近「無摺痕」的設計。若蘋果真能完成這一設計，確實是擊敗其他競爭對手的關鍵武器。