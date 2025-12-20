我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李光洙（右）受邀擔任婚禮主持人，預測女友李先彬也會到場。（圖／李先彬IG@sunbin_eyesmag）

韓國演藝圈情侶檔金宇彬、申敏兒愛情長跑十年終於迎來大喜之日，今（20）日他們將在首爾舉行非公開婚禮，不只是婚禮細節受到矚目，受邀嘉賓也成為亮點，目前已經確定李光洙會以婚禮主持人的方式出席，而他愛情長跑的女友李先彬（又譯：李善彬）因此被猜測到場；男方「模特兒界的復仇者聯盟」金英光、李洙赫、洪宗玄、盛駿、李鍾碩也在預測出席名單上；可惜的是10年好友都敬秀（D.O.）因為EXO團體活動衝突，只好缺席。金宇彬、申敏兒在演藝圈發展多年，人緣極佳，因此外界猜測婚禮現場可能會出現「半個演藝圈」來場祝福，不過因為兩人預計舉行非公開婚禮，只邀請家人和關係親近好友到場，因此猜測男方到場好友會有：「模特兒界的復仇者聯盟」金英光、李洙赫、洪宗玄、盛駿；趙Line：趙寅成、林周煥、車太鉉、金基邦和裴晟佑；透過《學校2013》結識成為12年好友的李鍾碩也被預測在到場名單中。而申敏兒方被預測受邀到場的藝人為孔曉振，兩人自學生時期就因為兼差模特兒成為好友，至今已經是長達20年的摯友，甚至還一起演出過電視劇《我們的藍調時光》等作品，好交情自然不用多說。最後被預測出席的女星為李光洙愛情長跑多年的李先彬，因男方受邀擔任婚禮主持人，加上都是愛情長跑的情侶，許多聲音猜測小倆口會在現場預習婚禮流程，並且接下新人丟下的捧花，獲得愛情祝福。目前金宇彬、申敏兒婚禮確定出席的藝人只有李光洙，他將以婚禮主持人的方式支持好友的人生大事，「確定不會參加的好友」為都敬秀（D.O.），他因為EXO團體出席MMA典禮撞期，只好選擇缺席，對於缺席，本人也很難過，「工作很重要，婚禮也很重要，但老實說，還是要以EXO為優先順位。」金宇彬與申敏兒於因合作拍攝廣告結緣，2015年兩人大方承認戀情，2017年金宇彬罹患鼻咽癌、全面暫停演藝活動期間，申敏兒毅然推掉多項工作，全心陪伴在側，深情舉動感動外界，交往多年來，兩人始終走低調穩定路線，鮮少在公開場合放閃，卻以實際行動守護彼此的感情，如今宣布步入婚姻，外界普遍認為水到渠成，紛紛獻上祝福。