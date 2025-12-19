我是廣告 請繼續往下閱讀

今年中華職棒選秀新星鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔，今（19）日受邀回到母校台中市西苑高中，共同向「西苑棒球發展協會」各捐贈10萬元，合計40萬元回饋金，感謝母校六年栽培。長期支持西苑棒球隊的教育部次長張廖萬堅也到場見證，並帶來企業加碼捐贈百萬的好消息，讓這場回饋活動充滿傳承的溫暖。西苑高中培育出眾多棒球好手，今年鍾亦恩等四位球員順利敲開職棒大門。焦子杰代表發言時感謝教練團六年來的指導，並勉勵學弟珍惜高中的高張力比賽經驗；吳承皓則感性表示，西苑給予的不只是技術，更是面對逆境的勇氣。他希望這份心意能改善訓練環境，讓學弟們專心追夢，要相信自己的天花板比想像中更高。一手催生西苑棒球隊的教育部次長張廖萬堅感性表示，看著孩子們從青澀球員成長為職棒新星，更難得的是具備回饋母校的精神。他也特別提到另一位應屆畢業生游能茗，因學術與球技並重，獲得美國華盛頓州立大學獎學金，赴美深造，實踐了他長期推動體育班多元發展的目標。張廖萬堅現場更宣布，已有善心企業受此感召，同步捐贈100萬元支持西苑基層棒球發展。西苑高中校長劉洲溶表示，這筆捐款象徵著「我從這裡開始，也願助學弟飛翔」的傳承力量。她特別感謝教練團多年來不僅教球更教做人，成就了今日的職棒之星。西苑棒球發展協會理事長姚玉璿則強調，校友的成就是球隊最引以為傲的勳章，西苑永遠是孩子們最強大的後盾。今迎接四位未來之星的貴賓還包括西苑高中校長劉洲溶、協會理事長姚玉璿及總教練黃武雄。校方期許四位新秀在中職舞台愛惜羽毛、發光發熱，成為後進學弟的最佳榜樣。