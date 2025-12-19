我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣近年重大職災死亡人數有趨緩，但每年營造業仍有約150人因此死亡，占將近一半。勞動部與內政部今（19）日宣布啟動「強化職場減災行動計畫」，第一波聚焦營造業。勞動部長洪申翰表示，接下將推動3年6億元的計畫，希望可以降低職災，達成「2030年職災減半」目標。2024年全產業有287人因職災死亡、營造業145人死亡，約占50.5%。截至今年11月統計，營造業共有99人。洪申翰表示，即便整體職災死亡人數往下走，從2014年的346人降至去年的287人，降幅17%。但每年營造業仍有約150人死亡，相當於150個家庭痛失家人及經濟支柱，如果和其他經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比仍是偏高。因此，他宣布，勞動部將要展開3年的「強化職災減災行動計畫」，第一波與內政部針對營造業提出減災計畫。他點名，興富發集團、寶佳機構近5年均有發生重大災害；去年的今天，台中全聯倉儲大火也造成9死、8傷。勞動部職業安全衛生署長林毓堂報告，勞動部歸納營造業面臨業主工安投資不足、工程層層轉包、缺乏選商機制，以及人員缺乏危害意識等四大原因。他表示，針對上述問題，勞動部在強化職場減災行動計畫聚焦在持續降低職災、強化安衛管理能力，以及提升職場的安全文化，並透過源頭防災、部會合作、監督檢查、公私協力及科技輔助五大面向來推動。他舉例，像是明確要求業主負起防災責任、擴大推動台灣職安卡訓練達50萬人次、成立吊車安全專業輔導團隊、加重業者違法成本，以及加強監管高風險工地等16項作法。至於推動時程，勞動部表示，公開重大職災害報告書內容，2026元旦將會上路實施；高職災高違規工程名單、工程安全設計及管理辦法、加強承攬管理注意事項等均在2026年間發布；全國營造廠商職安衛評鑑指標計分要點、補助大專校院施工安全課程要點預計2027年上路。勞動部評估，3年計畫預算約6億元是針對全產業的減災行動計畫，營建業約占2.1億元，明年編列6110萬元。針對3年計劃目標，洪申翰補充，目前還是朝向2030年職災減半目標，但如果計畫沒有大幅度強化，很難達到目標。此外，即便《職安法》提高相關罰則，但對於營造業往往都不痛不癢，身為營建業主管機關的內政部是否有其他工具可以嚇阻廠商？內政部國土管理署長吳欣修也同意，建商一棟大型建案動輒多數十億元以上，現階段勞檢開罰等嚇阻力較低，同時間工地層層轉包，也難以找到究責單位。因此，勞動部與內政部有共同檢討，認為真正嚇阻力來自「停工」，目前雙方還在朝向如何定義重大職災，認為可以朝向危及公共安全方向。