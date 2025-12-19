我是廣告 請繼續往下閱讀

台南除了古蹟多以外，也經常以各種小吃、美食被封為是「美食之都」，然而說到台南的美食，大家肯定會想到牛肉湯、鹹粥這類的東西，不過就有網友討論「台南正港好吃的其實還有鍋燒意麵.....」，一間名為「瓦拉米」的鍋燒意麵專賣店，隱藏在巷弄當中，真的只有內行人才知道，《NOWNEWS》記者已經被許多親友、部落客推薦過，終於在日前前往朝聖，不敢相信在巷弄當中竟有這麼好吃的鍋燒意麵店家，值得一再回訪！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「如果說去台南玩一定要吃到才會離開的店家，、「大家台南美食都在推牛肉湯跟鹹粥，吃太膩的話可以去國華街商圈巷弄的瓦拉米，保證是你沒吃過的鍋燒意麵，現在想到又在流口水了！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應「愛吃鍋燒意麵的我只吃過醇涎坊，沒想到還有這間！下次朝聖」、、「瓦拉米真的超好吃，榮登我台南美食第一名啦！」《NOWNEWS》記者過去經常在搜尋台南美食時，就有曾經被推薦多次這間「瓦拉米」，，進到大德街巷弄當中還要再從小門口走進去才會抵達，如果是外地遊客除非做足功課，否則根本不會知道巷弄的巷弄內會有這種店家。記者上週回到台南之後，親友也正好提到該間店，身為鍋燒意麵愛好者高度有意願一探究竟，抵達現場發現店面裝潢超讚，，店內座位數不多，室內三桌、室外一桌，但擺滿了老闆蒐集的各種復古家具，還有超大黃金獵犬可以吸爆，用餐環境非常舒適又典雅，光是氛圍感就已經拉滿，讓人期待餐點的表現。瓦拉米除了販售一般湯品的鍋燒意麵之外，，記者與友人共7位幾乎是全品項開箱，一般的原味鍋燒湯頭清澈好喝又不死甜；，最令人意外的是，傳統鍋燒意麵常常會給很多火鍋料，但瓦拉米的配菜都是高檔貨，，真材實料給好給滿，水準真的太高。除了湯品鍋燒系列，鍋燒意麵乾拌同樣讓人驚艷，像是檸香辣味乾拌、沙茶乾拌、泡菜乾拌、松露白醬乾拌等，每一種都好吃到令人回味無窮，尤其是松露白醬乾拌，松露像免錢一樣直接一坨就蓋在麵上，吃完超飽又很滿足。記者實際採訪老闆Hank，整體來說，記者與友人都給餐點滿分的評價，是會讓人吃過懷念且會回訪的優質美食店家，不過也要提醒想要去朝聖的遊客，下回到台南旅遊牛肉湯、鹹粥都吃膩的話，瓦拉米也許值得你列入台南美食考慮名單！📍地址：台南市中西區大德街11-1號📍營業時間：週一公休、週二至週五17:00-22:00；週六日11:00-14:00、17:00-22:00