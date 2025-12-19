我是廣告 請繼續往下閱讀

▲碳烤風味濃厚的「伊納薩烤雞（Inasal na Manok）」。（圖／翻攝自《TasteAtlas》）

菲律賓料理在國際美食舞台再度受到關注，國際飲食指南《TasteAtlas》公布今年「全球百大最佳料理」排行榜，菲律賓名列第25名，整體表現優於多個東南亞國家，但仍落後於印尼、越南與泰國等鄰國。根據《TasteAtlas》的排行榜，本次排名彙整平台資料庫中18,912道料理，並採計超過59萬筆有效評分。在東南亞地區，菲律賓料理排名高於馬來西亞（第29名）、新加坡（第90名）及寮國（第96名），顯示其傳統飲食文化逐漸獲得全球食客肯定。《TasteAtlas》也點名多道菲律賓必嚐經典，包括酸香開胃的「辛尼岡湯（Sinigang）」、碳烤風味濃厚的「伊納薩烤雞（Inasal na Manok）」、以虱目魚為主角的各式料理、酥脆的「上海春捲（Lumpiang Shanghai）」以及家家戶戶皆有獨門做法的「阿多波（Adobo）」。此外，以牛膝與骨髓慢燉而成的「布拉羅湯（Bulalô）」也被列為代表性湯品，清澈卻滋味濃郁，充分展現菲律賓料理重視原味與食材本身風味的特色。在餐廳推薦方面，《TasteAtlas》提及多家具有代表性的在地名店，包括奎松市的 Original Pares Mami House 與 Tres Cuisine、帕西市的 Locavore、宿霧市的 Ulli's Streets of Asia，以及以創意甜點聞名的 Sebastian’s Ice Cream，反映菲律賓料理在傳統與創新之間的多元樣貌。回顧榜單整體表現，印尼以全球第10名成為東南亞冠軍，越南與泰國則分別位居第16與第24名。菲律賓總統小馬可仕曾呼籲國人主動向外國旅客介紹自家料理，盼讓世界記住的不只有河粉與冬蔭功，也能透過一道道家常滋味，看見菲律賓獨有的飲食靈魂。