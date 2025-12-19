我是廣告 請繼續往下閱讀

憲法法庭今（19）日作出114年憲判字第1號判決，認定《憲法訴訟法》修正案在立法程序上存在明顯重大瑕疵，違反憲法所要求的正當立法程序及權力分立原則，宣告相關修正條文自判決公告日起失其效力。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，這項判決可能是行憲紀念日前，憲法法庭送給台灣的一份重要禮物。張育萌在臉書以「憲法法庭終於自救，114年度憲判字第1號判決，憲法法庭正式復活！」為題發文指出，憲法及其增修條文對於大法官如何行使職權，採取「保持沉默」的態度，並未要求必須依據法律細節加以規範，目的在於確保大法官得以不受政黨或政治力量影響，獨立、客觀地詮釋憲法意涵。張育萌認為，若《憲法訴訟法》的規定，導致大法官行使憲法職權遭到封鎖或實質阻礙，即已違反憲法本旨，在此情況下，大法官不應受該法條所拘束。他指出，修法後的《憲法訴訟法》本身正是此次被審查的對象，相關條文自然不能再作為審查程序的依據，否則將陷入以違憲法律拘束憲法審查的矛盾循環。針對大法官人數爭議，張育萌表示，若部分大法官長期拒絕參與評議，導致其他大法官行使職權遭到阻礙，則拒絕評議者不應被納入「現有總額」計算。憲法法庭也認定，此屬極端例外且不得已的情況，因此將拒絕參與評議的大法官排除計算。據了解，目前8名大法官中，有3人持續拒絕參與評議，分別為蔡宗珍、楊惠欽及朱富美，3人亦已提出不同意見書。