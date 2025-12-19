我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，新制上路後，現行8位大法官被認為無法依規定作成憲法判決。不過，憲法法庭今（19）日仍由5名大法官作成114年憲判字第1號判決，宣告相關修正條文違憲無效。對此，律師葉慶元直言「狂」，並質疑判決的程序正當性。葉慶元指出，依憲法增修條文第5條第4項規定，僅明定司法院大法官組成憲法法庭，審理總統、副總統彈劾及政黨違憲解散事項，至於憲法法庭的組成方式與運作程序，則完全仰賴《憲法訴訟法》加以具體規範。他認為，大法官在行使職權時，程序上仍應受《憲法訴訟法》拘束，不能自行宣告不適用該法，否則未來只要立法院修正憲訴法程序規定，大法官皆可自行否定，恐使憲法法庭凌駕於立法權之上，成為不受任何規範限制的「憲政怪獸」。葉慶元進一步指出，此次判決僅有5位大法官具名作成，另有3位大法官未參與評議，其中包括蔡宗珍大法官，且未提出不同意見書。他認為，這顯示另外3位大法官顯然不認同本次判決的程序合法性，也突顯憲法法庭內部對於判決作成方式存在嚴重歧見。