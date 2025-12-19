我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署落實勞工就業通計畫，以協助因受美國對等關稅政策等國際情勢影響的失業勞工重回職場。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，因受美國對等關稅政策等國際情勢影響，使國內產業與勞動市場出現不確定性，勞動部為協助受影響的失業勞工再就業，自今(114)年9月30日即啟動勞工就業通計畫，整合僱用獎助、工作崗位訓練，以及職務再設計等3項資源，以協助受影響的失業勞工重回職場。郭耿華說，1位年近60歲的勞工，因受美國對等關稅政策等國際情勢影響而失業，經高屏澎東分署人員協助下，不僅在失業期間維持基本收入，更透過僱用獎助措施，讓他順利重返職場。高屏澎東分署人員為解決該失業勞工在求職期間沒有收入的困境，先協助申請失業給付，並在過程中主動處理因前公司積欠勞保費造成的申領受阻問題，經過1個月追蹤與溝通，成功讓他順利領取失業給付金，生活得以穩定，也有效減輕求職壓力。郭耿華並說，該失業勞工在經濟狀況改善後，高屏澎東分署人員仍繼續協助評估自身條件與轉職方向，經考量年齡、體能與反應速度等因素，乃建議他轉向食品業等人力需求較大的產業，另為提升錄取機會，也運用僱用獎助措施，並積極開發轄區食品原料廠，向廠方說明該失業勞工工作意願與能力，經雙方面試後，廠方決定給予機會，終於順利入職食品原料廠，在邁入60歲之際展開職涯新篇章。郭耿華指出，國際情勢雖然對國內就業市場造成影響，但勞動部責無旁貸，挺企業也挺員工，除失業給付、僱用獎助等措施外，為協助受國際情勢影響而失業的勞工，勞動部也推出勞工就業通計畫，雇主或民眾若需瞭解相關措施與申辦方式，可至勞動力發展署高屏澎東分署官網查詢。