回顧東京沙林毒氣案

東京沙林毒氣案造成的影響

▲日本東京地鐵事發後針對毒氣攻擊加強進行演習。（圖／美聯社／達志影像）

台北捷運板南線台北車站M8出口外，今（19）日驚傳遭人投擲疑似煙霧彈，造成一名民眾受傷，之後中山捷運站旁誠品南西店內又發生持刀攻擊，導致人心惶惶，目前詳細狀況仍待警方釐清。在大城市地鐵樞紐發動攻擊，最容易引發社會恐慌，代表性案例莫過於今年適逢案發30週年的日本東京沙林毒氣案件，當年造成13死、6000多人受傷，即使過去30年依舊難以撫平傷痛。1995年3月20日早上上班尖峰時刻，5名奧姆真理教成員分別在5輛通勤列車內投放沙林神經毒劑，用傘尖刺破毒劑袋讓毒氣揮發後逃離。隨列車行進，毒氣在密閉的車廂內迅速擴散，造成13人當場死亡，6000多人受傷，還有一位當年因毒氣嚴重腦損害的傷者，也於2020年不治，成為本案第14名罹難者。許多傷者至今仍患有精神耗弱、視力問題等後遺症，成為日本社會集體記憶中最深刻的創傷之一。策劃這起攻擊暗的奧姆真理教教主麻原彰晃，在同年5月被捕，之後被法院判處死刑，在2018年伏法。除了麻原彰晃之外，奧姆真理教還有多位幹部被捕，包括麻原彰晃在內，共有13位被告遭判處死刑。這起案件是日本社會首次面對「國內恐怖主義」的攻擊，民眾對新興宗教產生高度不信任，之後促成日本政府修法，加強對相關宗教團體的管制與規範。今年適逢東京沙林毒氣案30週年，舉行相關紀念儀式的同時，受害者遺族與專家們警告，奧姆真理教雖已被解散，但是附隨邪教組織仍有暗流，依舊在暗地裡招攬年輕人加入，日本政府與社會仍需重視防範宗教極端主義帶來的威脅。