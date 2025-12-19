我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中島裕翔為偶像男團「Hey! Say! JUMP」前成員，他8月底宣告退團，未來將全心往演員之路邁進。（圖／中島裕翔IG@iam_yuto_nakajima）

32歲日本女神新木優子傳出戀情，對象是同齡的偶像男團「Hey! Say! JUMP」前成員中島裕翔，有消息指出小倆口談了3年的地下情，甚至已經過著半同居的生活，即將步入禮堂，不過截稿前，雙方經紀公司揭未做出回應。新木優子和中島裕翔曾經在2017年的電影《明天也有好吃的飯》中飾演情侶，後來又在日劇《SUITS》第1、2季數度合作，據日媒《女性SEVEN》報導，女方友人透露，兩人同樣為攝影愛好者，約3年前感情逐漸升溫成戀人。報導指出，新木優子和中島裕翔平常只會在家約會，男方友人更爆料，今年初，新木優子搬到中島裕翔寓所樓上，展開「半同居」生活。此外，新木優子本月15日過生日，除了與閨密一同慶祝外，盛傳生日當天在家中和中島裕翔甜蜜共度。新木優子曾經透露希望在30歲左右結婚，如果這次戀情傳聞屬實，依照她和中島裕翔如此穩定的關係，被猜測極有可能在元旦當天公布喜訊。