根據衛生福利部資料顯示，2024 年國人平均壽命已達 80.77 歲，較十年前增加近 1 歲；其中男性為 77.42 歲、女性更高達 84.30 歲。同時，雖法定退休年齡為 65 歲，但依勞保統計，國人實際請領老年年金的平均年齡僅 61.42 歲，平均投保年資為 29.9 年，意味退休生活時間可能比你我想像中的更長。面對長壽時代到來，安達人壽推出多元、彈性且兼具保障的保險商品「智富贏家專案」，協助國人靈活規劃退休生活。安達人壽說明，此專案具備六大特色，包括自保單年度第3年起免收取解約費用、可針對各標的設定停利點、投資標的多元且可自由配置股債等，以滿足客戶的多元需求。安達人壽表示，「智富贏家專案」涵蓋變額年金保險、外幣變額年金保險、變額萬能壽險及外幣變額萬能壽險等多元商品，並自保單年度第 3 年起免收解約費用，使資金調度更具彈性，讓客戶在做退休規劃時，保有更充分的自主性。在年金規劃方面，透過定期累積，戶投保時可自由於被保險人保險年齡 65 歲至 80 歲間，選擇年金給付開始日，作為另一種可預期的退休金來源。壽險商品則提供身故保險金、完全失能保險金與祝壽保險金，為家庭打造更全面的保障架構。投資配置方面，「智富贏家專案」可連結超過 900 檔投資標的，客戶可根據自身風險屬性、財務目標與市場狀況，靈活調整股債比例。此外，為因應客戶期待，投資帳戶亦設計停利機制，讓客戶依據設定目標自動落袋獲利。當達到目標停利點後，資金將自動轉入同幣別貨幣帳戶，協助鎖定收益、提前為退休生活預作準備。