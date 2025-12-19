我是廣告 請繼續往下閱讀

隨身物品即是盾牌：不要輕易丟棄

多加利用手邊物品： 包包、手機、書籍、報紙甚至飲料，都能作為阻擋。注意： 物品應用來阻擋攻擊，除非有十足把握，否則不要輕易將其丟向對方，以免手上失去防禦器具。 伸縮傘的妙用： 隨身攜帶雨傘是最佳防身法。遇狀況時應立即撐開，並以「旋轉」方式阻擋歹徒視線，讓對方難以掌握攻擊距離。

身體姿勢與空間利用：繞圓閃避、保護背部

繞圓型閃避： 避免直線退後，儘可能以繞圓方式與歹徒周旋，增加對方瞄準的難度。 側站式後退： 若需退後，請採取「側站」姿勢，以免在慌亂中因重心不穩而跌倒，導致陷入任人宰割的險境。 背部靠牆保護要害： 反恐警官建議，若被迫受困車廂，應儘量將背部靠在椅背或車門邊，這能保護後腦與背部等重要部位，並全力利用隨身物品或行李箱作為「盾牌」阻擋正面攻擊。 ▲搭捷運遇到隨機攻擊，請採取「側站」姿勢，以免在慌亂中因重心不穩而跌倒。（圖／截自台中捷運YouTube）

反擊與求救：攻擊脆弱部位

鎖定手腕： 若有機會反擊，目標應鎖定歹徒的「手腕」，設法將凶器打落。 攻擊脆弱處： 近身搏鬥時，可針對下襠、膝蓋等脆弱部位進行攻擊，讓歹徒暫時喪失行動能力。 噴霧式物品： 若隨身帶有口腔噴霧或其他噴霧藥品，可朝歹徒眼睛噴灑以爭取逃離時間。

▲捷運列車裡的滅火器，也可以拿來防護。（圖／記者徐銘穗攝）

心理素質與群體應變

保持鎮定、拒絕言語刺激： 面對情緒不穩的歹徒，言語刺激可能引發更猛烈的攻擊，應保持冷靜並尋找逃生路徑。 大聲求救與撤離： 快速逃離現場，並大聲呼喊「警察來了」或吹哨子吸引注意。逃往人潮擁擠的馬路或尋找保全人員協助。

結語：提高警覺是最好的防禦

台北捷運今（19）天傍晚發生隨機攻擊事件，造成多人受傷。由於事發地點人潮密集，引發民眾高度恐慌。距離鄭捷事件已過十年，去年又爆台中捷運攻擊事件。面對突如其來的暴力威脅，如何在擁擠的人群或狹窄的車廂空間內自保？警方與反恐勤務警官歸納出以下「10大自保心法」與「戰術策略」，提醒民眾在危機時刻保持冷靜，爭取逃生機會。專家強調，手邊任何物品都可以是防禦工具。在狹小的車廂內，移動方式決定生死：若避無可避，必須採取主動防衛：過去負責反恐勤務的警官提醒，捷運空間擁擠時，民眾應適度，隨時留意周遭人士動向。今日的事件再次提醒大眾，面對突發危機，唯有平時具備正確的自保知識，才能在關鍵時刻保護自己與他人的生命安全。