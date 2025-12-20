我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭亞軒（左）、黃皓曾展開一段相差 16 歲的姐弟戀，分手後男方沒多久就宣布閃婚、當爸。（圖／翻攝芒果TV微博）

▲近來，柯震東玩起流行梗，也在社群上寫下「懷疑蕭亞軒／理解蕭亞軒／成為蕭亞軒」。（圖／翻攝自柯震東Threads）

近來韓國鮮肉男團 CORTIS 爆紅，團員們年僅16至20歲，憑著高顏值與舞台魅力吸引一票「姐姐粉」，網路上也瘋傳「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」這段流行語。盤點蕭亞軒歷任男友，出道至今桃花源源不斷，更曾說：「我從來不把25歲以上的男人放在眼裡。」歷任男友包括黃皓、柯震東、祝釩剛、王陽明、周湯豪等各個都是男神，讓她被稱作是「小鮮肉收割機」。蕭亞軒出道至今勇敢認愛的作風，讓她的感情狀態備受關注，而交往對象更都是鮮肉。她曾與黃皓展開一段相差 16 歲的姐弟戀，當時蕭亞軒表示，對方在她人生低潮時出現，長期陪伴、照顧她，因此跨越年齡差距成為戀人，兩人經常在微博曬恩愛。2023年蕭亞軒宣布恢復單身後，同年黃皓則爆出閃婚當爸的消息；兩人雖最終分手收場，不過黃皓已是蕭亞軒交往最久的一任男友。蕭亞軒與柯震東相差12歲的姐弟戀轟動一時，不過戀情僅維持2年多就結束，而分手後兩人關係一度降到冰點，傳出連朋友都當不成，然而今年7月，蕭亞軒在Threads上分享時尚品牌代言形象影片，柯震東驚喜現身留言區回覆4個「比讚」的貼圖，世紀破冰引來近2000人按讚。近來，柯震東更玩起流行梗，PO文寫下「COER」，再附上3個笑臉寫下「懷疑蕭亞軒／理解蕭亞軒／成為蕭亞軒」，原來他也迷上韓團CORTIS，同樣喜歡上小鮮肉。蕭亞軒與小三歲的王陽明也曾有過一段情，他在跨年晚會上對蕭亞軒一見鍾情，兩人迅速陷入熱戀，後來因個性不合宣布分手，但兩人「好聚好散」，分手後仍保持友好關係，更曾在節目上同台擁抱，大方談論過往情事。蕭亞軒2010年經歷喪母之痛，傳出周湯豪經常給予她鼓勵，兩人之間產生情愫，然而兩人年齡相差9歲，性格也大不相同，這段姐弟戀不足半年便分手收場，十分短暫。比蕭亞軒年齡小5歲的新加坡百億富二代石正祥，是大家所說的「高富帥」，兩人經常在社群上放閃，感情看似相當穩定，更讓人以為會走入婚姻，但最終在一起1年多就因性格不合而分手。另外，蕭亞軒之前也被目擊與日本、蘇格蘭混血帥哥「東先生」，到台北小巨蛋的包廂欣賞王力宏演唱會，不過經紀人當時表示是公司的簽約新人，強調兩人在感情上沒有火花，「只是未來…很難講」。蕭亞軒2022年因髖骨關節骨折停工，歷經5次開刀手術與積極復健後，今年6月在中國選秀節目《讓我來唱》擔任導師正式復出，新專輯以及演唱會同樣讓人期待。