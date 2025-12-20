我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奇異淨水極光5800瞬熱飲水機淨水組原價62,000元，現在特價只要38,800元，馬上省下23,200元。官網購買再享24期0利率和500元商品抵用券。（圖／品牌提供）

隨著政府普發現金入帳，且年關將近，許多民眾都在思考如何將這筆資金運用效益最大化。然而奇異淨水觀察到，許多家庭面臨老舊淨水器過濾效能不佳、傳統熱水壺或飲水機操作安全..等問題。為此，奇異淨水台灣總代理叡亞環保特別推出「 24 期0利率」，希望讓更多民眾能在不增加財務支出的前提下，輕鬆升級飲水品質與居家安全。台灣奇異淨水總代理叡亞環保董事長趙軒志指出：「每個消費者都希望能享受更好的生活，也理解今年經濟壓力著實不小，會讓大家對原本需要的居家修繕與家電支出有所顧慮。所以我們推出官網購買24期0 利率方案，希望減輕消費者負擔，並搭配政府普發現金，讓手頭上的資金能更輕鬆運用。也代表對商品有信心，希望讓每個家庭都能輕鬆擁有安全、高品質的飲水生活。」台灣奇異淨水總代理叡亞環保總經理郭晉利強調，本次奇異淨水24期0 利率專案，完全針對消費者年底裝修需求而進行規劃。這項措施讓有舊機更換需求的消費者無需擔心支出，即可輕鬆換購高效率、高安全的淨水設備。消費者甚至不必動用普發的一萬元，就可以實現除舊佈新，輕鬆升級的生活目標。郭晉利分析，其實台灣許多家庭都已經到了淨濾水器該升級的時候!! 若覺得家中淨水器出現老化、漏水、出水慢、甚至漏電、異味，真的應把握機會，趕緊解決問題。除了淨水需求之外，在熱水飲水方面，有些家庭仍採用瓦斯燒水或電熱水瓶加熱，雖然也很方便，但是如果沒有注意安全、機器老舊，容易發生潛在危險。奇異淨水採用新一代稀土加熱與多段溫控，有效縮短燒水時間，並透過安全設計降低風險，讓全家人都能安心用水。歲末年關將近，真的不能馬馬虎虎。叡亞環保產品協理徐培鈞指出，奇異淨水採用的 G+奈濾膜過濾技術，不僅提高飲水品質達到安心高標準，還能保留水中有益健康的微量元素。消費者還可以透過G+智慧監控平台，隨時透過APP掌握家中水質、用水狀況。除了24期0利率，本次多款商品也有優惠：例如極光5200-奈濾淨水器原價23,000元，特價只要16,800元。極光5800-奈濾淨水器原價$27,000，特價18,800元。廣受好評熱銷的極煦淨熱合一奈濾淨水器，原價45,800元，現在特價只要37,800元。極光5800瞬熱飲水機淨水組原價$62,000元，現在超優惠只要 38,800元。這些機種還可再享官網購買24期0利率，以及官網購物500元商品抵用券。飲水安全是健康生活的基本。辛苦了一年，該是對自己好一點的時候。奇異淨水「24期零利率」購機方案，值得把握機會，在新年來臨前提升居家飲水品質。歡迎為家人做出最好的健康投資，安心迎接新一年的好生活。