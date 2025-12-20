我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼金城武拍《號角響起》（上圖）、《重慶森林》時為單眼皮。（圖／翻攝自臉書粉專、重慶森林劇照）

▲金城武的眼皮由單變雙，被戲稱為都市傳說之一。（圖／NOWnews資料照）

超級巨星、萬人迷金城武擁有如雕像般的俊美五官，入行36年，早已經被公認是「帥哥」的代名詞，不過男神行事作風低調又神祕，多年來幾乎絕跡於幕前，關於他的大小傳聞、八卦、軼事不斷，不少人就懷疑金城武即便面相趨近完美，依舊有割雙眼皮的嫌疑，對此，經紀人曾經間接回應，指出金城武對微整形「完全沒興趣」，認為自然就好。金城武有沒有割過雙眼皮，被戲稱為都市傳說之一，原因為90年代剛出道的他，明顯就是單眼皮帥哥，有時則會「一單一雙」，如電影《報告班長3》或《重慶森林》裡的樣貌，然而，觀察98年至2000年後推出的影視作品，如日劇《神啊！請多給我一點時間》中，金城武的雙眼皮逐漸成形。甚至還有觀察入微的網友，發現金城武不只眼皮有變化，連上眼瞼也從厚變薄，以及眉、眼距離變近等，因此猜測男神有動過微整形，但另一派說法則替金城武解套，認為人本來就會因為成長，面部出現些微改變，從單眼皮自然地變雙眼皮也不無可能。金城武2013年6月赴巴黎拍廣告，當時他即將滿40歲，盡顯熟男魅力，不過有些聲音則感嘆男神的外表也不敵歲月摧殘，狀態有些老化、滄桑及大叔感，對於外界的褒貶，依照金城武的個性肯定不在意，他早前受訪時說：「如果花時間及精神在長相之上，我覺得倒不如用功夫去貢獻社會。」此外，金城武的經紀人姚宜君也笑著回應網路輿論：「不同年齡本來就要有不同的狀態，總不能要求他（金城武）永遠停留在20歲，他有固定用保養品，平時也會做戶外運動，但是為了健康，不是為身材。」至於演藝圈不少明星選擇微整形，讓自己保持在「凍齡」的最佳狀態，姚宜君強調：「金城武完全沒興趣，他覺得自然就好。」金城武當時也難得透過經紀公司表示：「與其花心力以及金錢只為了獲得他人對外表的讚美，不如用在對社會大眾更有意義的事情上。」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》