我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冼迪琦剛成為啦啦隊時，被譽為「峮峮接班人」。（圖／翻攝自冼迪琦IG@diccc0213）

▲冼迪琦憑藉超高顏值與個性，在女團時期跟啦啦隊時期都收穫大批粉絲。（圖／冼迪琦臉書）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員冼（編按：ㄒㄧㄢˇ）迪琦近期在社群平台上的一個Hashtag意外掀起話題。她在多篇貼文中標註「#香港首席美少女」，引發部分網友關注與討論，有人認為是玩笑式標籤，也有人直言過於高調且自信。對此，冼迪琦本人也選擇親上火線親自出面說明，希望澄清外界誤解。冼迪琦日前在Threads上與粉絲互動時，有網友肯定她的外貌與親和力，但同時坦言，對她頻繁使用「#香港首席美少女」感到疑惑，甚至認為這樣的稱呼「有點太自信、太 Over」，好奇這個Hashtag是否有特別來源。該留言曝光後，引來更多網友加入討論，有人力挺，也有人持保留態度。面對外界質疑，冼迪琦並未選擇冷處理，而是親自在留言區解釋，她表示，「香港首席美少女」並非自封，而是源自香港知名網路論壇，早在約5年前就有網友開始這樣稱呼她，她當時看到相關討論，覺得既有趣又具代表性，才會在社群上沿用這個Hashtag，並非刻意塑造形象或自我吹捧。冼迪琦憑藉清純甜美的外型與鄰家系氣質，在加入啦啦隊後迅速累積人氣，甚至被部分球迷形容神似 峮峮，因此獲得「峮峮接班人」的稱號。隨著曝光度提升，她的一舉一動也更容易被放大檢視，社群貼文中的標註文字，自然成為討論焦點。冼迪琦的回應曝光後，不少粉絲認為她解釋得相當坦率，也理解 Hashtag 只是玩笑性質的網路文化延伸，並非自我標榜。也有網友指出，在社群時代，公眾人物的一句話、一個標籤都可能被過度解讀，如何拿捏分寸成為新課題。整體而言，隨著本人說明，相關爭議逐漸降溫，討論氣氛也回歸理性。