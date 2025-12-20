我是廣告 請繼續往下閱讀

68萬YTR路邊吃廚餘！路路LULU昔遭詐騙

大胃王YouTuber「路路LULU」擁有驚人食量與亮麗外型，頻道超過68萬粉絲訂閱，近日她首度公開學生時期遭詐騙數十萬的慘痛經歷，當時窮到蹲在廚餘桶旁撿食剩飯，「一夕之間什麼都沒有了」，所幸如今路路LULU靠著堅強意志力撐了下來，直呼會更加珍惜現在所有的一切。路路LULU自2018年開始拍片創作，主題多以大胃王系列走紅，近日她接受《ETtoday星光雲》訪問，分享拍片7年多以來辛酸血汗都沒少，不過最窮的時刻正是16歲時、還在高一時期，因遭詐騙集團設局，誤信對方要求到銀行對帳，甚至被引導至超商購買遊戲點數，最終十萬元存款全數被騙走。路路LULU回憶道，當下衝擊極大，彷彿整片世界都崩塌，「原本很獨立、存好錢想做很多事，卻一夕之間什麼都沒有了。」突如其來的經濟困境，路路LULU當時最擔心的是學費與生活費，一度窮到蹲在廚餘桶旁撿食剩飯，靠著撿廚餘果腹，這段經歷讓她至今對「貧窮」心生畏懼，留下巨大陰影。現今的路路LULU挺過低潮，成為了YouTuber、KOL（關鍵意見領袖），經濟獨立、結婚成家，對於她而言，沒有什麼比金錢儲蓄與危機意識更重要，她感謝過往窮困，成為人生的重要轉捩點，路路LULU更加珍惜現在所擁有的一切。消息曝光後，不少粉絲湧入打氣，也呼籲年輕族群務謹慎詐騙。