▲李光洙（右）將擔任好友金宇彬婚禮的主持人，女友李先彬（左）則是受邀擔任嘉賓，讓不少粉絲敲碗：「快結婚！」（圖／李先彬IG@sunbin_eyesmag）

李光洙擔任主持 意外成為話題核心

▲李先彬（如圖）做出用望遠鏡找李光洙的樣子，讓李光洙嘴角壓不下來。（圖／kbs.co.kr）

從紅毯到私下互動 甜蜜畫面早成經典

▲金宇彬、申敏兒喜帖曝光！（圖／翻攝自韓網）

韓國演藝圈再迎喜事，金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店舉行婚禮，正式邁入人生新階段，這場備受矚目的婚禮不僅象徵2人多年感情修成正果，也被視為年底演藝圈最重要的喜訊之一，隨著婚禮進入最後倒數，婚禮主持人李光洙也被金宇彬以及不少粉絲們直接敲碗：「下一個輪到你！」除了新人本身，擔任婚禮主持人的李光洙也意外成為討論中心，由於他與金宇彬多年私交深厚，此次接下主持重任讓不少網友笑稱他是「邊主持邊見習婚禮流程」，相關玩笑式留言在網路上大量出現，甚至有人打趣表示，這場婚禮或許會成為李光洙未來人生規劃的重要參考樣本，讓整起事件增添不少輕鬆氛圍。同樣備受矚目的，還有以賓客身分出席的李先彬，她與李光洙交往多年，感情穩定，過去在多個公開場合的互動早已成為粉絲心中的「甜度保證」，隨著婚禮消息曝光，網友開始熱烈討論「捧花會不會落到李先彬手中」的猜測不斷發酵。事實上，李光洙與李先彬的感情早已多次在公開場合被捕捉，今年稍早的電影頒獎典禮上，李光洙與金宇彬同台頒獎時，鏡頭正好帶到台下的李先彬，她以俏皮手勢替男友加油的畫面被放上大螢幕，瞬間引起全場歡呼，這段自然流露的互動，至今仍被粉絲視為代表性甜蜜瞬間，李光洙在台上更是笑到嘴角壓不下來，讓外界更加期待2人未來是否會跟上好友腳步，邁向人生下一個階段。婚禮前夕，新人喜帖設計也成為關注焦點，負責申敏兒造型多年的造型師在社群平台分享喜帖細節，喜帖以簡約線條描繪新人形象，並搭配溫柔配色，整體風格低調卻充滿紀念價值。文字部分特別標註由新人親自完成插畫與書寫，被外界解讀為兩人對這場婚禮的用心象徵。從細節不難看出，這不僅是一場星光雲集的婚禮，也是金宇彬與申敏兒2人一同走過人生低谷的重要見證。