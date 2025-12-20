我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，近期美國隊陸續公布參賽球員，其中備受關注的莫過於底特律老虎的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的加入。隨著這名29歲、連續兩年奪下賽揚獎的「最強左腕」點頭參戰，美國隊投手戰力再度升級，預計將與海盜火球新星史金恩斯（Paul Skenes）組成史上罕見的夢幻雙王牌組合，震撼國際賽場。而根據美國運彩公司的奪冠賠率顯示，隨著史庫柏的加入，美國的奪冠賠率也再下修，凸顯外界對於本屆美國是相當看好。過往經典賽，受限春訓影響，投手為了不過早開機影響賽季表現，都會選擇婉拒參賽，而美國也因此在投手陣容上無法與其他國家做匹敵，不過2026經典賽美國在宣布史金恩斯與史庫柏這2大先發投手參賽後，讓外界對本屆美國的奪冠看好度又再更高了。美國大型運彩公司FanDuel近日也公布最新奪冠賠率，美國隊以2.4倍躍居奪冠最大熱門，日本則以4倍居次，多明尼加共和國4.5倍排名第3。相較之下，日本隊在道奇球星大谷翔平上月宣布參賽後，賠率一度從3.9至4.2倍大幅下修至3.3倍，如今隨著美國隊豪華投手陣容成形，再度被拉回至4倍。如果從賠率上看，美國隊賠率在大谷表態前後原本維持在2.6倍不動，此次卻因史庫柏加入而進一步降至2.4倍，顯示市場對其投手戰力的高度評價。美國球迷也紛紛表示，從整體陣容來看，美國隊紙面實力最為完整，但仍不敢小看日本在短期淘汰制賽事中的穩定性與抗壓性。美國運彩分析網站也OddsShark指出，2026年WBC幾乎已形成「美日雙強」格局。報告強調，若美國投手群未出現大量退賽情況，日本仍具備反超賠率的可能性；作為衛冕軍，日本隊在經驗、組織性與穩定度上，仍被視為目前國際賽中最成熟、破綻最少的代表隊。