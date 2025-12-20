（22:01更新，新增影片）北捷隨機殺人案嫌犯張文（27歲）身分曝光，身為桃園楊梅人的他竟是通緝犯，且早在今年1月就成功在北市中正區租下雅房。此事件引發全台房東焦慮：「該如何過濾掉通緝犯房客？」對此，房地產專家邱愛莉指出，其實有一招警察親授、完全合法且只需3秒的篩選祕訣，就能讓惡夢房客無所遁形。
【本文重點摘要】
專家慘痛教訓：家具被搬空、貓咪遭餓死
House123 執行長邱愛莉在 IG 分享影片表示，她之所以如此謹慎，是因為6年前曾有過慘痛經驗。當時一名房客將租屋處家具全數搬空逃逸，報警後才驚覺對方竟是「詐欺通緝犯」。更令人心碎的是，房客在屋內留下兩隻貓，其中一隻已被活活餓死，另一隻瀕死被救回。
警政服務 App：3秒分辨通緝身分
要如何預防危險房客？邱愛莉建議房東下載 「警政服務」App，利用其內建功能進行初步過濾：
【實測解析】：四大通緝查詢管道差異
記者實際上App Store下載「警政服務」，使用前需輸入行動電話號碼、回填認證碼認證身分，App服務非常多元，除了「通緝犯查詢平臺」，也有受理案件、失竊車輛、報案、違規拖吊，甚至入山申請等功能。
點進「通緝犯查詢平臺」功能，共有以下4大管道查詢系統。其中警政署查捕逃犯網路公告查詢為一般刑事案件。想查房客是不是通緝犯可以先查這裡。實際輸入真實姓名與身分證號查詢，不到一秒就跑出結果，反應非常快。根據顯示查詢人數，已經超過3250萬人次。
資料來源：房地產專家邱愛莉、警政服務App
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 嫌犯潛伏租屋處： 北捷案嫌犯張文為通緝身分，犯案前成功於北市中正區租屋，引發房東族群恐慌。
- 警方授權合法查證： 專家建議房東利用「警政服務」App 內的查詢系統，僅需姓名與身分證號，3秒即可辨識對方是否為通緝犯。
- 專家慘痛案例： 房地產作家邱愛莉分享曾誤租給詐欺通緝犯，導致屋內家具被搬空、寵物貓慘遭餓死的真實教訓。
- 簽約安全守則： 建議約在公共場所簽約，並在核對證件時「偷偷查驗」，若發現異樣切勿當面戳破以策安全。
- 多元查詢管道： 該 App 整合了警政署、調查局、刑事局及高檢署四大系統，可全面清查一般刑事至重大要犯紀錄。
House123 執行長邱愛莉在 IG 分享影片表示，她之所以如此謹慎，是因為6年前曾有過慘痛經驗。當時一名房客將租屋處家具全數搬空逃逸，報警後才驚覺對方竟是「詐欺通緝犯」。更令人心碎的是，房客在屋內留下兩隻貓，其中一隻已被活活餓死，另一隻瀕死被救回。
警政服務 App：3秒分辨通緝身分
要如何預防危險房客？邱愛莉建議房東下載 「警政服務」App，利用其內建功能進行初步過濾：
- 下載 App： 需輸入手機門號並回填驗證碼。
- 進入系統： 點選「通緝犯查詢平臺」。
- 輸入資料： 輸入對方的「真實姓名」與「身分證字號」。
- 即時查驗： 系統反應極快，不到一秒即可得知對方是否為查捕逃犯。
- 房東簽約保命符： 邱愛莉強調，簽約時務必約在人多的公共空間，最好有人陪同。核對證件時可「偷偷趕快查」，若發現對方身分有異，千萬不要當場戳破，應以委婉理由拒絕租賃（如：房子已被訂走），以免惹禍上身。
記者實際上App Store下載「警政服務」，使用前需輸入行動電話號碼、回填認證碼認證身分，App服務非常多元，除了「通緝犯查詢平臺」，也有受理案件、失竊車輛、報案、違規拖吊，甚至入山申請等功能。
點進「通緝犯查詢平臺」功能，共有以下4大管道查詢系統。其中警政署查捕逃犯網路公告查詢為一般刑事案件。想查房客是不是通緝犯可以先查這裡。實際輸入真實姓名與身分證號查詢，不到一秒就跑出結果，反應非常快。根據顯示查詢人數，已經超過3250萬人次。
- 警政署查捕逃犯網路公告查詢（不含照片）：各檢察機關、各法院發布通緝之所有通緝犯。
- 法務部調查局外逃通緝犯查詢系統（含照片）：針對調查局偵辦貪汙、經濟犯罪、毒品、槍械、組織犯罪、洗錢及其他重大刑事案件，潛逃境外，且依調查局相關追緝作業規定核定之通緝對象。
- 刑事警察局重要緊急查緝專案（含照片）：針對符合「警察機關犯罪及耀案資料通報作業」規定通報範圍，且有加強查緝必要之通緝犯，將照片等相關資料刊登供不特定人瀏覽。
- 台灣高等檢察署通緝查詢系統（含照片）：針對「偵查中通緝案件」，及「執行中通緝案件」，經法院判處有期徒刑6個月以上、無期徒刑、死刑確定者；以及「執行中逃脫案件」。
資料來源：房地產專家邱愛莉、警政服務App
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。