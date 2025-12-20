我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷昨晚傳出隨機持刀攻擊案，男子張文戴著防毒面具丟擲煙霧彈、手持長刀隨機砍人，造成4死11傷。法醫高大成今提及此案時，忍不住聲音沙啞哽咽，嘆「就是有種人，沒法度啦」！他舉東京地下鐵沙林毒氣事件為例，提醒千萬要釐清作案動機是否涉及宗教或政治、有沒有同夥，社會才不會因此動亂。台北市精華區昨發生無差別連續攻擊事件，27歲妨害兵役的通緝犯張文，先在中山區、中正區三度縱火，再前往捷運台北車站、中山站商圈扔煙霧彈、隨機砍人，在警方包圍下墜樓身亡，含他在內造成4死11傷，台北市警局今（20）日說明最新調查進度，指張文已失業一、兩年，事發前擬定犯案計畫書並提前場勘，依計畫書地點執行攻擊，是一人犯案、無共犯，動機不明。法醫高大成上午受訪時，提到攻擊事件造成嚴重傷亡，忍不住哽咽，他無奈地用台語說「社會就是有種人，沒法度啦」！同時提醒現在已經死無對證，不要斷然說是一人犯案，最重要的是釐清動機。高大成說，事發後有人覺得張文是反社會人格、身心狀況有問題，也有人懷疑是宗教或政治問題，卻被嗤之以鼻。他提醒莫忘1995年的東京地下鐵沙林毒氣事件，若張文有同謀，不排除將發生第二次。他強調並非故意將社會事件牽扯政治，但任何線索都不可忽略，末了還補了兩句「共產黨做事情我們無法理解」、「ISIS也是瘋到很難說」。高大成分析，從張文作案時掛防毒面具，還專挑脖子、胸部砍人，都顯見受過專業軍事訓練。張文事前三度緃火，有人覺得是調虎離山計，但他認為應是要湮滅證據，顯見作案前還是計劃想逃，至於墜樓的動機，可從主要傷勢在頭部或腳部做判斷。他說，在台灣犯案沒那麼好跑，社會上還是有很多見義勇為的人。