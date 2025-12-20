我是廣告 請繼續往下閱讀

19日北市發生重大的攻擊事件，27歲男子張文在捷運台北車站及中山站隨機攻擊民眾，最終墜樓身亡，事件共造成4人死亡、11人受傷。案發後，台北地檢署隨即成立專案小組，指揮台北市政府警察局封鎖犯罪現場、進行蒐證作業並全力釐清案情。北檢指出，儘管嫌犯張文已自殺死亡，檢察官仍將指揮專案小組，儘速查明其犯罪動機，釐清是否涉及共犯或組織性行為，以完整還原案發經過，確保社會安全。北檢指出，事件發生後即調派3組檢察官、書記官及法醫師待命，隨時辦理相驗作業以釐清死因，並於19日晚間11時完成台大醫院余姓被害人的相驗程序；另2名被害人及嫌犯的相驗，則於今（20）日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。此外，台灣高等檢察署檢察長兼犯罪被害人保護協會董事長張斗輝，案發第一時間即指示犯保台北分會主委、專責律師與志工到場陪同家屬進行相驗，提供關懷與法律協助；對於傷者部分，也同步安排慰問關心。北檢表示，後續犯保台北分會將持續協助被害家屬進行犯罪補償申請、心理輔導、生活重建及經濟支持，陪伴家屬度過難關。