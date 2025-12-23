我是廣告 請繼續往下閱讀

▲矢田亞希子2006年與押尾學（如圖）結婚，婚後3年丈夫涉吸毒遭判刑。（圖／翻攝自押尾學IG@oshio_official）

日本女星矢田亞希子今（23）日迎來47歲生日！回顧她的演藝人生可說是大起大落。2006年她與押尾學結婚，沒想到後來押尾學在六本木公寓與酒店女公關吸毒，女方身體不適倒地後身亡，當下押尾學不但沒有即時協助女方就醫，還試圖湮滅證據，最終關3年6個月。矢田亞希子也因此受到波及，工作機會瞬間歸零。數年後才蠻慢回歸幕前，不過近年來矢田亞希子新作品也不多，但還是常在IG分享日常，與粉絲保持互動。​​2006年，矢田亞希子與當紅男星押尾學結婚，隨後生下一名可愛男寶寶，沒想到婚後才沒幾年，婚姻急轉直下。2009年，押尾學在東京一間高級公寓內，與酒店女公關一同吸食搖頭丸，結果女方突然身體不舒服，押尾學也沒有馬上叫救護車，後來該女公關也沒逃過一劫，宣布死亡。事後更傳出押尾學試圖清理現場證據並推卸責任，最後檢方依違反《麻藥取締法》、遺棄致死起訴，也讓押尾學吃上3年6個月牢飯。事件曝光後震撼日本娛樂圈，矢田亞希子也隨即結束婚姻。醜聞爆發後，押尾學全面退出螢光幕，雖然出獄後有導演想找他合作，但事業還是難以有起色。2017年，押尾學也爆出與圈外女友結婚，再度成為人父。反觀矢田亞希子，雖非事件當事人，卻在風暴中被迫承受輿論壓力，工作量驟減、戲約停擺，當時她只能可撐著，一邊面對婚姻破裂的傷痛，一邊扛起撫養兒子的責任。事業沈寂幾年後，也慢慢能看到矢田亞希子的作品，2018年她回歸接拍日劇，單集片酬可達70萬日圓，節目通告也有約20萬日圓。不過她早前受訪時坦言，兒子上小學開銷龐大，讓她重新調整理財方式、金錢觀。雖然近年來矢田亞希子比較少推出新作品，不過她仍積極經營IG，分享保養、美妝、穿搭與日常生活，本月19日更公開愛用保養品，讓粉絲更了解私底下的矢田亞希子，也讓外界看到她在家庭和工作間一步步找回自己的節奏。12月23日的壽星不只有矢田亞希子！還有美國演員艾莉森蘇朵、中國演員李藝彤、韓國饒舌歌手禹元才、韓國演員朴柔娜、韓國歌手Dani、中國歌手單依純，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！